Causa por derrumbe en Colegio de Lambaré queda impune

El proceso abierto por el derrumbe de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré ocurrido en 2015 y que dejó un saldo de catorce heridos, quedó en el opareí. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación, planteado por la Fiscalía el 5 de septiembre de 2024, contra la resolución de un Tribunal de Apelación que declaró la extinción de la acción penal y otorgó el sobreseimiento definitivo al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez.

Con el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 8, dictado por los ministros Luis Benítez Riera, César Garay Zuccolillo y María Carolina Llanes, quedó firme el sobreseimiento definitivo del ex titular de la Municipalidad de Lambaré, en el marco de la causa que afrontó desde 2015 por lesión de confianza.

Por este caso, Roberto Cárdenas fue condenado a 4 años de prisión, mediante la Sentencia Definitiva (SD) N° 6 del 10 de enero de 2024, dictada por el Tribunal de Colegiado de Sentencia de Central, con asiento en Luque, presidido por Rodney Rejalaga, e integrado por Lilian Flores Negri y Hugo Segovia Villasanti.

Sin embargo, un Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de Central, por medio de su Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 72 del 22 de agosto de 2024, declaró que operó la extinción de la acción penal y por ende, anuló “in totum” la SD N° 6, disponiendo de esa forma el sobreseimiento definitivo de Cárdenas.

El ex jefe de la comuna lambareña, Roberto Cárdenas, acutalmente está privado de libertad en el marco del cumplimiento de sus condenas por hechos de corrupción pública.

Otros beneficiados del fallo

Por ese caso, además de Roberto Cárdenas también habían sido condenados por lesión de confianza el exadministrador de la comuna Guido Salcedo, quien recibió una pena de 3 años. Esto por el desvío de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para las obras de construcción de aulas del Colegio Nacional Lambaré.

Además, Vicente Acosta Gibbons fue sentenciado a 2 años como cómplice, al haber recibido el dinero antes de firmar los contratos de construcción.

Con la decisión del Tribunal de Apelación, sumado al fallo de la Sala Penal, también se delcara el sobreseimiento definitivo de Guido Fernando Salcedo y Vicente Acosta Gibbons.

Por mayoría se rechazó el recurso de casación

El ministerio Luis Benítez Riera expresó en su análisis que “de las constancias de autos se observa que los recurrentes además de no haber acompañado las copias de las resoluciones supuestamente contradictorias, tampoco han realizado una exégesis concreta sobre los puntos contradictorios con la resolución objeto de casación”.

Agregó luego, que los fiscales Luis Said y Carina Sánchez, ni siquiera hicieron referencia a las contradicciones referidas por la norma, “por lo que resulta imposible realizar el estudio del recurso de casación”.

Más adelante subrayó que los representantes del Ministerio Público “no explican en qué consiste la supuesta falta de fundamentación, simplemente, hace alusión, de forma genérica, al defecto argumentativo, propiamente a que se han omitido circunstancias y causales de suspensión”.

“Se colige subrepticiamente es la mera disconformidad de los recurrentes con el resultado del proceso, lo cual no torna viable al recurso extraordinario de casación impetrado”, sentenció en su voto Benítez Riera.

La ministra Carolina Llanes expresó su adhesión al voto del ministro Benítez Riera; en tanto que el ministro César Garay votó por dar trámite para su estudio el recurso extraordinario de casación.

Caso por corrupción contra ex intendente de Lambaré

Según había señalado la fiscala Natalia Fúster, cuando se llevaba a cabo el juicio entre 2023 y 2024, las pericias arrojaron que la causa del colapso del techo en el segundo nivel del aula, el 30 de setiembre de 2015, fue una falla estructural de la cabriada, por deficiencias en el diseño así como la calidad de la madera que presentaba fisuras importantes.

El informe de la perito Arquitecta Olga Fleitas, mencionó que tras la inspección en el local del Colegio Nacional de Lambaré, se observaron en las aulas colindantes a la colapsada, que las cabriadas estaban flexadas, lo que se presume un peligro inminente para la seguridad de las personas. Se recomienda verificar el estado de las otras aulas donde se presentan los mismos errores, a fin de evitar nuevos incidentes, indicó.

No se pudo determinar los cambios adoptados en la construcción, referente a la cobertura, por falta de documentos relativos a los mencionados cambios, refirió la perito en su informe.

Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), las vigas de madera tienen nudos naturales y sufrieron acciones de insectos en algún momento de su vida que pudieron influir en la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas. Las maderas identificadas por el INTN, pertenecientes a la cabriada colapsada son de kurupa’yrã y yvyra pytã.

Destacamos que en las especificaciones técnicas prohíben el uso de maderas que no sean de lapacho o yvyra pytã, sin rajaduras, grietas, libres de polillas u otros defectos y deben estar perfectamente cepillados, decía el informe.

El contrato entre la municipalidad, la constructora y el colegio

El 27 de diciembre de 2012 se firma un contrato de transferencia entre el Colegio Nacional de Lambaré, representado por el Lic. Vicente Acosta Gibbons, y la Municipalidad de Lambaré, representada por el intendente Roberto Cárdenas Ramírez, donde la intendencia en concepto de aporte entrega al colegio la suma de G. 133.365.000, en pago por cancelación de las obras.

El costo total de la obra es de G. 266.730.000, monto del cual se hizo entrega a ADC Construcciones, de G. 133.365.00 que representa el 50% en el momento de la firma del contrato y el saldo al finalizar la obra.

La Arq. Olga Fleitas determinó que la Municipalidad de Lambaré realizó pagos por un valor superior al costo real de la obra proyectada y ejecutada por ADC Construcciones, de Alejandrino Duarte Centurión, es el costo estimado de G. 181.131.959, pero la comuna abonó la suma de G. 266.730.000.