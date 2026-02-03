Atrapan a presuntos miembros del Comando Vermelho en Capitán Bado

Agentes del Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional en Capitán Bado realizaron un procedimiento en esta ciudad en la noche del lunes y lograron la detención de dos ciudadanos brasileños identificados como Fabricio Souza Da Silva (27) y Thiago Enrique Da Silva (28).

Del poder de los mismos se incautaron casi medio kilo de marihuana y aparatos celulares. Ambos formarían parte de la facción criminal Comando Vermelho, según los intervinientes.

“Son brasileños de alta peligrosidad, son miembros del Comando Vermelho, según nuestro informe de inteligencia, ambos tienen frondosos antecedentes penales y eran buscados por Narcotráfico en Brasil”, indicó el subcomisario Osvaldo Benítez, jefe de Operaciones de la unidad antidrogas de la Policía en la zona.

Por su parte, el fiscal antidrogas Celso Morales anunció que los privados de libertad serán expulsados del territorio nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Qué ilícito planeaban cometer en Paraguay?

Investigadores de la Policía Nacional anunciaron que tratarán de determinar el plan que tenían los ahora detenidos en territorio nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El subcomisario Osvaldo Benítez indicó que la detención de los supuestos miembros de Comando Vermelho fue ejecutada en el barrio San Roque y a unos 200 metros de las instalaciones del Banco Nacional de Fomento. “No podemos descartar que hayan estado planeando hechos ilícitos en territorio nacional y que tengan en la mira el banco, es muy llamativo que se hayan instalado a metros del BNF”, indicó Benítez.

Lea más: Expulsan del país a brasileños detenidos en Capitán Bado

Agregó que con algunas incautaciones e informaciones investigarán la existencia de nexos, ya que podría haber más integrantes de la banda criminal operando en la zona.