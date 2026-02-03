Funcionarias del Hogar de Ancianos de Ayolas reclaman el pago de salarios atrasados

Nancy Cañiza, trabajadora del establecimiento, explicó que durante una reunión realizada el lunes último se decidió iniciar una manifestación pacífica ante la falta de respuestas a sus reclamos. Indicó que la medida fue adoptada como último recurso, ya que hasta el momento no han recibido soluciones por parte de las autoridades del Hogar de Ancianos.

“No nos quedó de otra que manifestarnos, somos 16 trabajadoras, madres de familia, tenemos deudas que cubrir, pero no podemos hacerlo por la falta de pagos”, expresó Cañiza. Agregó que la situación económica que atraviesan es insostenible y afecta directamente a sus familias, ya que dependen exclusivamente de sus salarios.

En otro momento, la funcionaria manifestó que desconoce a quién atribuir la responsabilidad de la situación: si a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por la no renovación del convenio, o a la falta de gestión de la comisión del Hogar de Ancianos ante otras instituciones como la Municipalidad de Ayolas, la Gobernación de Misiones, el Ministerio de Salud y comisiones vecinales.

Señaló además que en el Hogar residen 16 adultos mayores con problemas de salud, de los cuales solo tres o cuatro pueden movilizarse por sus propios medios. “Necesitamos que se cumpla con nosotras, así como nosotras cumplimos. Hace falta un poco de empatía de los directivos”, afirmó la trabajadora.

Por su parte, el administrador del Hogar de Ancianos y concejal municipal, Víctor Espíndola (ANR), explicó que el inconveniente se originó a raíz de un embargo judicial de aproximadamente G. 53 millones, derivado de la administración anterior. Indicó que, debido a la feria judicial, que finalizó recientemente, no se pudo avanzar en un acuerdo con la parte demandante.

Espíndola sostuvo que en los últimos días se logró retomar las negociaciones y que existe la posibilidad de levantar el embargo en el corto plazo. “Una vez levantado el embargo se tendrá vía libre con Yacyretá para que se realicen los desembolsos y así superar esta crisis”, aseguró.

Finalmente, el administrador señaló que el último desembolso a favor de las funcionarias se realizó en septiembre de 2025, por lo que negó que exista una deuda acumulada de 12 meses de salarios.

“Lastimosamente, el Hogar de Ancianos contrae deudas de administraciones anteriores que son saldadas de a poco”, concluyó.

