Ayolas declara emergencia distrital por falta de agua potable

Ante la crítica situación, las autoridades municipales solicitarán el acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) con el objetivo de hacer frente a la crisis hídrica que golpea al distrito desde hace varios meses. El apoyo permitiría asistir de manera inmediata a los sectores más afectados.

El abogado Gabriel Alfonzo, en conversación con ABC Color, señaló que durante la sesión ordinaria realizada el lunes último, la Junta Municipal de Ayolas aprobó sobre tablas la solicitud presentada por la ciudadanía para la declaración de emergencia distrital por falta de agua potable.

La medida fue respaldada por la mayoría de los concejales y un gran número de personas que acudieron a la sala de sesiones ubicada en el barrio San Antonio de esta ciudad.

Indicó que el pedido busca contar con una herramienta legal que permita exigir al intendente Carlos Duarte (ANR) la implementación de mecanismos urgentes para paliar y dar solución a la crisis hídrica que atraviesa el distrito ayolense. Remarcó que la falta de agua afecta la salud y la calidad de vida de la población.

Alfonzo agregó que a partir de la declaración de emergencia, se conformará una mesa técnica integrada por dirigentes barriales, técnicos entendidos en la materia, el intendente municipal y concejales, con el fin de coordinar acciones concretas. La mesa trabajará de manera permanente.

Asimismo, explicó que, en una primera etapa, se priorizará la implementación de medidas urgentes como la compra de bombas de agua de gran capacidad, caños y otros materiales. También se gestionará el apoyo de la SEN para la distribución de agua potable, mientras que posteriormente se trabajará en proyectos que brinden soluciones efectivas a largo plazo y sostenibles en el tiempo.