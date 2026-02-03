IPS de San Juan Bautista sin medicamentos, una historia repetida

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, Misiones, denunciaron nuevamente la falta de medicamentos en la institución, lo que los obliga a comprar en farmacias externas fármacos básicos y para enfermedades crónicas.

Una asegurada relató que, tras acudir con su hijo a la consulta, recibió una extensa receta que incluía varios medicamentos pediátricos, como vitaminas y antiparasitarios, pero lamentó que la farmacia del IPS no cuente con estos fármacos, obligándolos a recurrir a farmacias privadas.

La dirigente social y presidenta de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos, Corina Falcón, advirtió que el Gobierno busca privatizar los servicios públicos, especialmente en salud, favoreciendo intereses privados y poniendo en riesgo los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

“Lamentablemente estamos en este país y en estas condiciones. Resulta que el Gobierno Nacional pretende privatizar todo lo que proviene del aporte de los trabajadores. Privatizando, quienes tienen dinero podrían abrir su propio consultorio privado, ser accionistas y comprar toda la infraestructura del IPS, hasta el punto de que el asegurado se vea obligado a buscar alternativas externas”, señaló Falcón.

“Es lamentable. Tenemos acá una infraestructura valiosa, fruto de años de lucha y sacrificio, y no se provee de medicamentos al director, a pesar de que constantemente lo solicita. No sabemos si esto se hace para forzar su renuncia o simplemente para que continuemos comprando medicamentos del sector privado”, añadió.

La dirigente también expresó su frustración por la situación política y social del país: “Es penoso vivir en Paraguay y ser ciudadano paraguayo. Con la administración actual, es evidente que prima la ambición de poder. Nuestros representantes del Parlamento no nos representan; no hay garantías para el ciudadano, son domesticados. No sabemos si actúan por conveniencia económica o para mantenerse en el poder, pero nuestro sistema de elección nos conduce a esto”.

Por su parte, la regente Didiana Ferreira explicó que la falta de medicamentos en la Unidad Sanitaria se debe a la escasez en el parque sanitario central del IPS, y que los insumos se irán reponiendo a medida que llegan desde la central.

“Sí, estamos con algunos faltantes que no se están recibiendo porque en central figuran con saldo cero. Los medicamentos más buscados son de traumatología, como glucosamina y citidil, además de algunos de diabetología, como dapaglifosina, y de cardiología. Esperamos que, con las nuevas licitaciones, volvamos a recibir los medicamentos a partir del 11 de febrero y estarán disponibles para los asegurados en la ventanilla desde el 12”, indicó Ferreira.