Protestan por supuestos maltratos y despidos injustificados en colegio privado

Estudiantes y docentes del Colegio Francés Internacional Marcel Pagnol, de Asunción, protestaron esta mañana por supuestos maltratos y despidos injustificados del personal de la institución, encarados por la nueva directora financiera, Corinne Pérez, según las denuncias.

En horas de la mañana, alumnos de varios cursos de la institución educativa realizaron una sentata en el patio, por los supuestos maltratos laborales sufridos por los profesores, desde que asumió hace unos meses la funcionaria.

Miembros de la Asociación de Padres planearon sumarse a las medidas de protesta, pero luego de una reunión con las autoridades del centro educativo, decidieron apartarse, alegando que se trata de un “conflicto interno”, según indicaron a ABC.

Los miembros del Consejo Estudiantil explicaron que el conflicto comenzó cuando se enteraron de la salida de una celadora que cumplía la función de consejera escolar, que llevaba mucho tiempo en el sitio, trabajando con todos los miembros de la comunidad.

Acuerdo con autoridades del colegio

Los estudiantes indicaron que están conformes con lo acordado con la dirección del Colegio Francés. “Nos prometieron una mejor comunicación y reuniones masivas con ellos; nosotros con eso estamos conformes”, agregaron.

Según denuncias, la renuncia de la consejera escolar se dio por el presunto maltrato laboral y por los despidos injustificados.

“Nosotros somos bien pagados, no es una cuestión de salario porque también se dice eso, acá el problema es que somos denigrados y humillados por la nueva autoridad”, indicaron profesores.

En la institución educativa nos indicaron que las autoridades estaban de reunión y que no podían recibirnos para darnos su versión. Estamos abiertos para recibir la respuesta del colegio, en caso de que así lo consideren.