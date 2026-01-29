Docentes denuncian largas esperas para trámites de certificación

Los reclamos al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) surgieron debido a la masiva concurrencia de docentes que llegaron hasta la ciudad de San Lorenzo para realizar trámites en la Dirección Departamental de Educación.

Según manifestaron, las prolongadas demoras se deben a la excesiva burocracia en el control de los documentos presentados, así como a los múltiples protocolos previos exigidos para solicitar la expedición de las certificaciones.

Indicaron que los funcionarios del MEC reciben las solicitudes en grupos de diez personas, quienes deben aguardar hasta la entrega final de los documentos requeridos. Antes de ser expedido, el certificado es verificado en diferentes oficinas del MEC y, finalmente, debe ser firmado por el director departamental, Francisco Canatta Martínez. Todo este procedimiento fue calificado por los docentes como tedioso y burocrático.

La docente Cinthia Segobia, quien llegó desde la ciudad de Villa Elisa, solicitó la agilización de los trámites, señalando que permanecer durante varias horas en el lugar resulta agotador, especialmente ante las escasas comodidades brindadas por la institución.

“Estuve desde las 08:00 de la mañana; no había sillas, y recién a las 10:30 pude conseguir una. No ponen a disposición agua, y el tiempo de espera es largo. Deben aumentar la cantidad de personal para la atención”, expresó.

La aglomeración de personas se inicia diariamente a partir de las 07:00 y se extiende durante toda la mañana, e incluso hasta la tarde, cuando los funcionarios del MEC culminan su jornada laboral.

Pidió disculpas

Por su parte, el cuestionado director departamental, Francisco Canatta Martínez, se disculpó con los presentes y explicó que atraviesan un periodo de vacaciones, lo que reduce la cantidad de personal disponible.

“Vamos a mejorar; admito que nos sorprendió la cantidad de personas que llegaron”, manifestó.