Nacionales
03 de febrero de 2026 - 13:44

San Blas: sacerdote instó a las autoridades a trabajar por un país más transparente

Con fervor y devoción rindieron homenaje a San Blas.
En una multitudinaria celebración religiosa en Piribebuy, el padre Narciso Velázquez exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a asumir un compromiso real con la honestidad y la transparencia, a más de 30 años del retorno a la democracia.

Faustina Agüero

Una multitud de fieles honró este martes a San Blas en la iglesia Dulce Nombre de Jesús, de la ciudad de Piribebuy, en el marco de las celebraciones en honor al santo patrono, que cada año convoca a devotos de distintos puntos del país. La jornada estuvo marcada por la fe, la tradición y un fuerte mensaje social durante la homilía central.

La misa fue presidida por el padre Narciso Velázquez, rector de la parroquia Santuario del Santísimo Sacramento, quien aprovechó la ocasión para dirigir un llamado directo a las autoridades nacionales y locales, instándolas a trabajar por un país más transparente, con mayores oportunidades para los niños y jóvenes, y con instituciones sólidas y confiables al servicio de la ciudadanía.

Las familias acudieron a la celebración de San Blas con profunda fe y devoción, participando de la santa misa y de las actividades religiosas en honor al santo patrono, en una jornada marcada por la oración, la tradición y el encuentro comunitario.
Durante su reflexión, el sacerdote recordó que, pese al cambio de gobierno y al inicio de la democracia hace más de tres décadas, persisten profundas falencias en el funcionamiento de las instituciones públicas. En ese sentido, señaló que los problemas estructurales del país no se resuelven solo con discursos o promesas, sino con un cambio real que se refleje en la conducta diaria de las personas, especialmente de quienes ocupan cargos de responsabilidad.

Velázquez enfatizó que la fe debe traducirse en acciones concretas, tanto en el ámbito público como en la vida cotidiana, e instó a las autoridades y a la ciudadanía en general a asumir un compromiso sincero con la honestidad y la transparencia. Aclaró que no se trata de ser “santos o impolutos”, sino de procurar un cambio de vida auténtico, erradicando prácticas de corrupción, egoísmo y maldad que dañan al país.

Importante concurrencia de feligreses.
Finalmente, el sacerdote exhortó a los fieles a seguir el ejemplo de San Blas, fortaleciendo los valores cristianos y el compromiso con el prójimo, destacando que solo a través del trabajo conjunto, la responsabilidad y la fe se podrá construir una sociedad más justa y solidaria.

Procesión

Al término de la santa misa, se llevó a cabo la tradicional procesión de la imagen de San Blas, que partió desde el templo parroquial y recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar al oratorio que lleva su nombre, ubicado en el barrio San Blas.

Se realizó la tradicional procesión del santo protector.
La emotiva manifestación de fe fue acompañada por la Banda de Músicos de la Dimabel de Piribebuy, cuyos acordes dieron un marco solemne al recorrido, además de numerosos feligreses que portaron sus propias imágenes para recibir la bendición.

A la procesión también se sumaron jinetes provenientes de diversas ciudades del departamento de Cordillera, quienes, a caballo, reafirmaron una de las expresiones más tradicionales de esta festividad religiosa, ante la atenta mirada de vecinos y visitantes que acompañaron con devoción el paso de la sagrada imagen.

Con fe y devoción, las familias acompañaron a San Blas en su día.
San Blas es patrono del Paraguay y de los otorrinolaringólogos. Vivió entre los siglos III y IV y es considerado uno de los 14 Santos Auxiliadores.

Fue obispo y mártir, y se lo recuerda especialmente como protector y sanador de las enfermedades de la garganta, por lo que cada año convoca a miles de devotos en todo el país.

Jinetes de diversas ciudades acompañaron la procesión, sumándose a la manifestación de fe de numerosos fieles que recorrieron las calles llevando imágenes y ofrendas en honor a San Blas.
