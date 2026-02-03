Sumario a frigoríficos arrojaría resultados dentro de 6 meses

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) resolvió iniciar una investigación formal contra siete frigoríficos para determinar si existen acuerdos colusorios o abuso de posición dominante que estén incidiendo en los elevados precios de la carne en el mercado nacional.

El director de Investigación de Conacom, Ricardo Gavilán, señaló que las empresas que están bajo observación son Frigorífico Minerva Foods, Frigomerc, Concepción, Guaraní, Victoria, Neuland y Frigochaco.

“Al encontrarse indicios suficientes de que podría existir una conducta anticompetitiva, colusión o abuso de posición dominante, nosotros cerramos el expediente preliminar y agregamos los antecedentes al sumario administrativo”, explicó Gavilán.

Seguido agregó: “Si se confirman los indicios y se encuentran las pruebas, entonces yo tendría que formular una acusación contra las empresas por prácticas anticompetitivas. O caso contrario, si no se encuentra nada, se desestima la investigación y se dispone su archivamiento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Precios de la carne bajo la lupa: Conacom abre sumario a frigoríficos

Esta situación se estaría definiendo en 180 días, tiempo que es dispuesto por la ley para la investigación. “Pero esto se podría cerrar mucho antes si se encuentran los elementos necesarios con anterioridad”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que se dice es que estos frigoríficos investigados se ponen de acuerdo para pactar los precios de compra, de venta, salida del mercado, entrada al mercado. “Esas son cuestiones que no se pueden pactar, pues en teoría ellos compiten comercialmente”,

Cuando fue consultado sobre quién cuidará el bolsillo de la ciudadanía durante esos seis meses, el director de investigación señaló: “Para cuidar el bolsillo de la gente y estabilizar los precios, hemos recomendado que se pueda abrir la importación de carne, de manera tal que aumente la oferta y eso genere un efecto estabilizador en los precios".