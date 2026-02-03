Yataity: denuncian que precandidata usa actos oficiales para hacer proselitismo

La controversia se reavivó tras el acto de palada inicial de una obra de empedrado de aproximadamente 3.100 metros, en el camino alternativo que une las ciudades de Villarrica y Mbocayaty, encabezado por el gobernador César Luis Sosa (ANR-HC). La precandidata a la Intendencia, María José Insaurralde (ANR-HC), participó activamente, pese a no ocupar un cargo electivo. Según las denuncias, el evento institucional fue utilizado para reforzar su imagen política de cara a las próximas internas partidarias.

Las denuncias también alcanzan el ámbito administrativo. Ciudadanos aseguraron que la precandidata habría abandonado su puesto en el Centro de Salud de Yataity para participar del acto político. De acuerdo con datos del portal de la Secretaría de la Función Pública, la profesional debe cumplir funciones los martes y miércoles.

La intendenta de Yataity, Gloria Duarte (ANR-FR), afirmó que la Municipalidad no habría sido notificada ni autorizó la ejecución de la obra de empedrado, señalando que la Gobernación de Guairá no solicitó el permiso correspondiente. Según la jefa comunal, esta situación podría estar vinculada a tensiones políticas surgidas tras su salida del movimiento Honor Colorado.

Ya politizaron entrega de ambulancia

El hecho se suma a antecedentes recientes, que también generaron polémica, como la politización de la entrega de una ambulancia a la Unidad de Salud Familiar (USF) de Yataity, acto que fue cuestionado por su notable sesgo político. En aquella ocasión, Insaurralde llegó al evento a bordo del vehículo de la institución sanitaria, acompañada por una caravana, lo que motivó críticas por el uso de un bien público destinado a servicios de emergencia.

Durante ese acto, participaron la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y el gobernador Sosa, quienes realizaron intervenciones públicas. Sectores críticos interpretaron los saludos dirigidos a Insaurralde como una manifestación de respaldo político en un evento de carácter institucional.

La situación se dio en un contexto de creciente tensión interna dentro del coloradismo local, que derivó en la salida de la intendenta Gloria Duarte del movimiento Honor Colorado. La jefa comunal acusó al gobernador de presuntos intentos de manipulación política, denuncias que fueron relativizadas por el mandatario departamental, quien sostuvo que las diferencias internas forman parte de la dinámica partidaria.

Posteriormente, Duarte anunció su incorporación al movimiento Fuerza Republicana, desde donde confirmó que buscará la reelección en las internas previstas para 2026. Desde Honor Colorado, en tanto, minimizaron el impacto de la ruptura y afirmaron que el movimiento mantiene su fortaleza en el departamento.