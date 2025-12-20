Politizan entrega de ambulancia en Yataity y se profundiza interna colorada

El acto de entrega de una ambulancia a la Unidad de Salud Familiar (USF) de Yataity, que debía centrarse en el fortalecimiento del sistema sanitario local, terminó envuelto en una polémica política.

La actividad fue encabezada por la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y el gobernador del Guairá, César Luis Sosa, quienes participaron del evento oficial desarrollado en la sede de la USF.

Sin embargo, el foco se desplazó rápidamente del ámbito sanitario al político, luego de que la precandidata a la Intendencia por el Movimiento Honor Colorado, María José Insaurralde, llegara al lugar a bordo de la ambulancia, acompañada por una caravana. La escena fue interpretada como un uso proselitista de un bien público destinado a un servicio esencial.

Lea más: ¿Proselitismo en acto oficial?: Peña quiere trabajar con Alliana cuando sea presidente

Durante el acto, tanto la ministra Barán como el gobernador Sosa realizaron saludos públicos dirigidos a Insaurralde en su condición de precandidata municipal, y no como funcionaria del sistema de salud. El jefe departamental y líder de Honor Colorado en el departamento fue más allá al expresar abiertamente su respaldo a la aspirante municipal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mismo evento, se anunció además la contratación de un chofer y de un profesional médico por parte de la Gobernación del Guairá para la USF de Yataity.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El episodio adquiere mayor relevancia al conocerse que la ambulancia había sido gestionada tras un reclamo directo de la actual intendenta de Yataity, Gloria Duarte (ANR), al presidente de la República, Santiago Peña, durante una reciente gira oficial por el Guairá. Pese a ello, Duarte asegura que no fue invitada al acto de entrega.

Lea más: Cartista utiliza a niños en proselitismo en Luque

La polémica se dio pocas horas después de que la propia intendenta anunciara públicamente su salida del Movimiento Honor Colorado, denunciando haber sido “traicionada en varias ocasiones” pese a acompañar la gestión del gobernador.

En un video difundido en redes sociales, Duarte aseguró que no se prestará a intereses personales ni aceptará intentos de manipulación dentro del movimiento, marcando una ruptura abierta con la dirigencia departamental.