Calor extremo: Ministerio de Trabajo insta a tomar medidas de protección para los trabajadores

Prevenir el estrés térmico, el golpe de calor y otros riesgos asociados a la exposición prolongada a altas temperaturas, tanto en trabajos al aire libre como en espacios cerrados, son algunas de las recomendaciones que realiza el Ministerio de Trabajo.

La cartera laboral recuerda que la exposición a temperaturas extremas constituye un riesgo laboral reconocido, por lo que el empleador tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, adoptando medidas preventivas adecuadas para proteger la integridad física de los trabajadores.

Recomendaciones

Identificar y evaluar los riesgos asociados a la exposición a altas temperaturas.

Planificar las tareas y jornadas laborales según las condiciones climáticas previstas.

Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos del calor y las medidas de prevención.

Proveer gratuitamente equipos de protección personal adecuados a la actividad.

Priorizar la realización de controles y evaluaciones médicas periódicas en trabajadores expuestos de manera prolongada al calor.

Para los trabajos al aire libre, se recomienda monitorear la temperatura y la humedad ambiental, limitar el tiempo de exposición directa al sol, beber agua potable con frecuencia, utilizar protector solar y ropa liviana, fresca y de mayor cobertura corporal y organizar jornadas con ciclos breves de trabajo y descanso.

Asimismo, se advierte que no deben exponerse al sol mujeres embarazadas ni personas con enfermedades de base, cutáneas o pulmonares en fase activa.

En cuanto a los trabajos en ambientes cerrados recomiendan evitar tareas de alta exigencia física en espacios reducidos, garantizar una adecuada ventilación y circulación de aire, así como, suspender las actividades cuando la temperatura corporal del trabajador supere los 38°C.

