Calor extremo: Ministerio de Trabajo insta a tomar medidas de protección para los trabajadores

Prevenir el estrés térmico, el golpe de calor y otros riesgos asociados a la exposición prolongada a altas temperaturas, tanto en trabajos al aire libre como en espacios cerrados, son algunas de las recomendaciones que realiza el Ministerio de Trabajo.
La cartera laboral recuerda que la exposición a temperaturas extremas constituye un riesgo laboral reconocido, por lo que el empleador tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, adoptando medidas preventivas adecuadas para proteger la integridad física de los trabajadores.
Recomendaciones
- Identificar y evaluar los riesgos asociados a la exposición a altas temperaturas.
- Planificar las tareas y jornadas laborales según las condiciones climáticas previstas.
- Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos del calor y las medidas de prevención.
- Proveer gratuitamente equipos de protección personal adecuados a la actividad.
- Priorizar la realización de controles y evaluaciones médicas periódicas en trabajadores expuestos de manera prolongada al calor.
Para los trabajos al aire libre, se recomienda monitorear la temperatura y la humedad ambiental, limitar el tiempo de exposición directa al sol, beber agua potable con frecuencia, utilizar protector solar y ropa liviana, fresca y de mayor cobertura corporal y organizar jornadas con ciclos breves de trabajo y descanso.
Asimismo, se advierte que no deben exponerse al sol mujeres embarazadas ni personas con enfermedades de base, cutáneas o pulmonares en fase activa.
En cuanto a los trabajos en ambientes cerrados recomiendan evitar tareas de alta exigencia física en espacios reducidos, garantizar una adecuada ventilación y circulación de aire, así como, suspender las actividades cuando la temperatura corporal del trabajador supere los 38°C.
Denuncias
- Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Avda. Perú y Río de Janeiro.
- Comunicarse al (0981) 401 082.
- Correo dsso@mtess.gov.py.