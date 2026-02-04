DNIT: estos son los límites de compra para el ingreso de mercaderías al país

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de su gerente general de Aduanas, Juan Olmedo, recordó a los viajeros las normas vigentes para el ingreso de mercaderías al país, en el marco del aumento de desplazamientos por la temporada de viajes.

“Una persona, a título personal, que vieja al exterior, cuando regresa al país tiene la posibilidad de incorporar mercadería y eso tiene una limitante”, explicó el Gerente General de Aduanas.

Seguido amplió: “Los pasajeros que ingresan por vía aérea o fluvial pueden introducir mercaderías por un valor de hasta 1.000 dólares o su equivalente en moneda nacional, mientras que para quienes ingresan por vía terrestre el límite es de 300 dólares”.

“Pero también hay un adicional de 500 dólares para quienes realizan compras en las tiendas conocidas como duty free. “Entonces en caso de ingresar por vía aérea o fluvial, mi límite es de 1.500 dólares y si vengo vía terrestre, son 300 más 500 dólares si compro en los comercios libres de impuesto”, mencionó.

Las mercaderías también tienen algunas características particulares y pueden ser ropas, equipos deportivos, equipos de música, libros joyas y todo lo que sea de uso personal.

“Lo importante es avisar a la ciudadanía que estamos activando una matriz de riesgo, para evitar que las personas salgan de compras y traigan artículos que son para el comercio y no para uso personal”, agregó Juan Olmedo.

Las personas que realizan compras con un enfoque comercial ya deben pagar los impuestos correspondientes, conforme a un criterio comercial. “Aquí lo que hacemos es separar lo que es un enfoque comercial del turístico”.