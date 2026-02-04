Falta de medicamentos es una constante en el IPS de Caacupé

Pacientes lamentan que pese a recibir una buena atención médica, la falta de fármacos pone en riesgo la continuidad de sus tratamientos y su calidad de vida. “Los doctores son buenos y la atención es correcta, pero sin medicamentos no sirve de nada”, expresó uno de los afectados.

Carlos Peralta, asegurado proveniente de Itacurubí de la Cordillera, señaló que con frecuencia no encuentra los medicamentos que necesita para tratar su hipertensión. Indicó que el telmisartán de 80 mg y el nebivolol suelen estar en falta, lo que lo obliga a comprarlos por su cuenta. “Cuando no encuentro, tengo que gastar hasta 300.000 guaraníes”, lamentó.

Por su parte, María Feliza Ovelar, del barrio Loma de Caacupé, denunció que los medicamentos para la diabetes no alcanzan para todos los pacientes. “Cada vez que vengo no hay. No dan abasto, esto es frecuente”, reclamó, visiblemente preocupada.

Los asegurados manifestaron que, ante la falta de medicamentos, en muchos casos se ven obligados a adquirir los fármacos con recursos propios, lo que representa un gasto adicional que no todos pueden afrontar. La situación golpea con mayor fuerza a personas adultas mayores y a pacientes de escasos recursos, quienes dependen exclusivamente del IPS para acceder a tratamientos continuos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los pacientes exigen una respuesta concreta y urgente por parte de las autoridades del IPS y del Estado, y consideran inadmisible que medicamentos básicos para el tratamiento de enfermedades crónicas sigan faltando en un hospital que debe garantizar una atención integral, oportuna y digna a sus afiliados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Urge elevar de categoría el precario puesto sanitario del IPS de Santa Rosa del Aguaray

Este medio intentó obtener la versión de la directora del IPS de Caacupé, Doricel Ferreira, pero no se encontraba en la institución. Según informaron funcionarios, la misma no asistió este miércoles debido a que tiene día libre.

Para consultar sobre el tema, intentamos comunicarnos con la directora del centro asistencial al número con terminación 830, pero no obtuvimos retorno. Quedamos abiertos a ampliar la información si desea referirse al caso.

Lea más: Jubilado denuncia falta de medicamentos esenciales en el IPS de Caacupé