Urge elevar de categoría el precario puesto sanitario del IPS de Santa Rosa del Aguaray

Actualmente, el establecimiento opera con serias limitaciones: las muestras para estudios laboratoriales deben ser enviadas hasta el hospital del IPS de San Pedro de Ycuamandyyú, a unos 80 kilómetros, y en algunos casos incluso se trasladan por encomienda. La atención médica se brinda de lunes a viernes, en horario diurno, con un plantel de siete médicos, sin cobertura de urgencias complejas.

Santa Rosa del Aguaray es considerada una de las ciudades más desarrolladas del norte del país y el principal polo económico del departamento de San Pedro. Cuenta con entidades bancarias y crediticias, cooperativas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, colonias menonitas y una intensa producción agrícola y ganadera, además del atractivo turístico de la Laguna Blanca. Sin embargo, pese a este crecimiento sostenido, el servicio del IPS permanece estancado y con infraestructura precaria.

El puesto sanitario registra en promedio alrededor de mil consultas mensuales, pero el inmueble donde funciona no cuenta con títulos de propiedad y es reclamado por terceros, lo que agrava la situación institucional y administrativa.

Lea más: Inauguración de unidad sanitaria del IPS fue solo “para la foto”, denuncian

La doctora Teresa Ibarra explicó que la atención se realiza de lunes a viernes, de 06:00 a 19:00, limitándose a consultas y toma de muestras. Confirmó además la falta de medicamentos, especialmente para pacientes diabéticos, como insulina y otros fármacos esenciales. “No realizamos internaciones ni partos, y los casos críticos deben ser derivados”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante emergencias, los asegurados recurren al hospital del Ministerio de Salud Pública o deben trasladarse hasta el hospital del IPS de San Pedro de Ycuamandyyú, lo que implica largos desplazamientos y riesgos para los pacientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La regularización de la tenencia del inmueble y la elevación de categoría del puesto sanitario se consideran urgentes, teniendo en cuenta la cantidad de asegurados de la zona y el importante aporte que realizan las empresas locales al sistema previsional.