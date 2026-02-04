Intervención cultural y urbana en el Mercado 4: incorporan murales en la zona de juguería

La Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Mercados Zonales, impulsa una nueva intervención cultural y urbana en el populoso Mercado 4.

Se encuentra en plena ejecución un mural artístico de gran formato en la planta baja del edificio municipal, específicamente en la tradicional zona de las juguerías, una de las áreas más representativas del Mercado 4.

La obra está a cargo de Joseph Helmann, referente del arte urbano y del grafiti, quien recientemente representó al Paraguay en exposiciones internacionales.

“Seguimos trabajando en la recuperación y el hermoseamiento de los espacios públicos dentro del Mercado 4. A las mejoras en infraestructura y revitalización de sectores, sumamos ahora el arte urbano, porque estamos convencidos de que el Mercado 4 es un patrimonio urbano de Asunción y un punto de referencia por excelencia de la vida citadina”, señaló el director Alejandro Buzó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mercado 4: bomberos controlan incendio en depósito de celulares

Agregó que la intervención no se limita únicamente al aspecto estético, sino que apunta a generar una transformación más profunda en la dinámica del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien los usuarios y permisionarios consideran que se trata de un aspecto positivo, también resaltan la falta de más limpieza, teniendo en cuenta el calor y la proliferación de moscas.

El Mercado tiene su encanto y uno de ellos es la amabilidad de los trabajadores, sin embargo, cada vez se hace más difícil caminar por sus pasillos, por la falta de un buen ordenamiento.