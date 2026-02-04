Mafia de los pagarés: Filizzola prepara 18 denuncias penales y pone la mira en el BNF

El legislador de la oposición Rafael Filizzola cuestionó los descuentos compulsivos en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y anunció medidas para frenar las notificaciones falsas. Esto, previo a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente que se desarrolla este miércoles en el Congreso de la Nación.

Un esquema que “destruye vidas”

Filizzola confirmó que el equipo técnico de la Comisión logró identificar nuevas modalidades de estafa dentro de la denominada “mafia de los pagarés”.

Indicó que el impacto social es devastador, afectando a decenas de miles de personas cuyas vidas y economías familiares fueron destruidas por cobros judiciales irregulares.

Como resultado de esta investigación legislativa, anunció que están en proceso de elaboración, aproximadamente, 18 denuncias penales contra actores específicos del sector privado.

“Son personas bien identificadas. Estamos trabajando para poner estos casos a disposición del pleno y, posteriormente, de la Fiscalía”, señaló.

Descuentos bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones fue la situación en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a la que calificó como “absolutamente anormal” que se sigan realizando descuentos compulsivos no autorizados en los salarios de funcionarios públicos.

“Una persona jurídica ajena al banco y al cliente autoriza un descuento sin el consentimiento del funcionario. Es algo que ya hemos señalado a los directivos del BNF y no descartamos acciones si esto no se resuelve”, advirtió.

Reformas para blindar el sistema

Para evitar que el esquema de notificaciones inexistentes y demandas múltiples siga operando, el senador destacó dos iniciativas clave trabajadas en conjunto con el Poder Judicial.

Sistema de alerta digital : una plataforma que notificará directamente a los ciudadanos sobre cualquier proceso judicial en su contra, evitando las “notificaciones fantasma” que dejaban a las víctimas sin derecho a defensa.

Digitalización de los Juzgados de Paz: con el objetivo de evitar la duplicidad de demandas (una misma deuda reclamada en varios juzgados) y transparentar la gestión de expedientes.

Crisis estructural

​Filizzola también hizo hincapié en el colapso logístico, citando como ejemplo el juzgado de Encarnación, que acumula unos 50.000 expedientes.

Afirmó que la saturación no solo facilita la corrupción de funcionarios, sino que también perjudica a los abogados y acreedores legítimos, paralizando el sistema de justicia.

