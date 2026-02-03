Comisión Permanente convoca a sesión extraordinaria para tratar la “Mafia de los Pagarés” y no descarta citar a ministros de la Corte

La sesión extraordinaria, convocada para mañana, se hará en la Sala de Sesiones del Senado y contará con la presencia del senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los Pagarés”.

Según informó Soroka, el objetivo principal de la convocatoria es hablar sobre los proyectos de ley que buscan regular el uso y la ejecución de los pagarés, instrumentos que fueron utilizados dentro de un esquema judicial corrupto que afectó a cientos de víctimas en todo el país.

El titular de la Comisión Permanente también dejó abierta la posibilidad de que, tras el análisis legislativo, se convoque a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ante la falta de respuestas estructurales frente al escándalo judicial.

Un tema postergado en reiteradas ocasiones

El tratamiento del caso “Mafia de los Pagarés” viene acumulando sucesivas postergaciones en el Congreso Nacional. La sesión estaba prevista inicialmente para el 14 de enero, figurando como primer punto del orden del día de la Comisión Permanente.

Sin embargo, aquella vez se priorizó el debate con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la reforma de la Caja Fiscal, tema que posteriormente pasó a estudio de la Cámara de Diputados.

La segunda suspensión, registrada el 29 de enero, se dio a pedido del senador Rafael Filizzola (PDP), quien se encontraba fuera del país en ese momento.

Desde la coordinadora de víctimas de la Mafia de los Pagarés expresaron su preocupación por la falta de avances concretos. El esquema delictivo, basado en ejecuciones irregulares de pagarés mediante juzgados de paz, generó embargos y procesos judiciales fraudulentos, afectando gravemente a trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes.

Informe del JEM evidencia lentitud y escasas sanciones

Lo que señala la respuesta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al pedido de informe realizado por la Comisión Permanente.

De los 11 casos ingresados al JEM:

Solo uno culminó con destitución

Cinco jueces renunciaron a sus cargos

Cinco casos continúan en proceso

La jueza de Paz del segundo turno de Catedral, Natalia Soledad Garcete, fue destituida el 20 de noviembre de 2025.

Jueces que renunciaron en medio de las investigaciones

Renunciaron a sus cargos:

Roberto Ferreira (juez de Paz de Benjamín Aceval)

Jorge Franco (juez de Paz de Nueva Asunción)

Liliana González de Bristot (jueza de Paz de San Roque–Capital)

Carlos Darío Bogado (juez de Paz de Mariano Roque Alonso)

Víctor Nilo Rodríguez (juez de Paz de La Recoleta – Capital)

El abogado José Segundo Velázquez

Procesos aún en curso

Siguen bajo proceso ante el JEM:

Carmen Cibils (jueza de Paz de La Encarnación)

Gustavo Villalba (juez de Paz de La Catedral)

Norma Beatriz Ortiz (jueza de Paz de Luque)

Martha Beatriz Benítez (jueza de Paz de Villa Elisa)

Reclamo por juicio político a ministros de la Corte

Ante la lentitud institucional y la falta de sanciones ejemplares, la coordinadora de víctimas insiste en la necesidad de soluciones definitivas, incluyendo el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes señalan por su responsabilidad política y administrativa en el funcionamiento del sistema judicial.

La sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente será clave para determinar si el Congreso avanza finalmente en reformas legales, responsabilidades políticas y eventuales citaciones de alto nivel, en uno de los casos de corrupción judicial más graves de los últimos años.