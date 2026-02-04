¿Moverán a la Burrerita? Esto responde la Comuna de Lambaré

El monumento de la Burrerita, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad de Lambaré, podría ser trasladado de su actual ubicación, en el cruce frente a la Municipalidad. Esto se analiza luego del grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las avenidas Luis María Argaña y Cacique Lambaré, donde una mujer sufrió la pérdida del cuero cabelludo.

Desde la Municipalidad aclararon que, pese a la presencia del monumento en el medio del cruce, en ese punto no existe una rotonda.

Lea más: Mujer pierde todo el cuero cabelludo en fuerte accidente de tránsito

El director de Tránsito de la Municipalidad de Lambaré, Carlos Cáceres, explicó que el tránsito en el lugar siempre estuvo regulado por semáforos. En ese sentido, insistió en que los conductores y peatones deben guiarse por las señalizaciones para evitar accidentes.

Cáceres indicó que los accidentes en ese cruce no son constantes, pero sostuvo que se abrió el debate sobre reubicar el monumento. Según afirmó, el intendente y los concejales municipales ya analizan la situación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cómo está la mujer que perdió todo el cuero cabelludo en un accidente

“El monumento de la Burrerita es un ícono, un emblema que identifica a la mujer paraguaya y a la ciudad de Lambaré. Cualquier decisión sobre su traslado debe debatirse en la Junta Municipal. No es un proceso sencillo, pero tampoco imposible; requiere un análisis”, expresó el funcionario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Educación vial, el punto central, sostiene

Desde la Dirección de Tránsito remarcaron que más allá de la ubicación del monumento, el problema de fondo es la falta de educación vial, especialmente entre algunos conductores del transporte público.

Insistieron en que el correcto uso de los semáforos y el respeto a las normas de circulación son fundamentales para evitar accidentes.