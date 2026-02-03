Cómo está la mujer que perdió todo el cuero cabelludo en un accidente

El doctor Osmar Amarilla, director del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), relató que Yohana Manuela Ortiz Fernández (33) llegó sin pérdida del conocimiento el día del percance, con el desprendimiento completo del cuero cabelludo y lesiones en la mano.

Reveló que tenía parte del cráneo expuesto por la pérdida completa del cuerpo cabelludo. “Eso se puede solucionar con múltiples cirugías y el cirujano plástico . El tratamiento puede tomar al menos tres meses”, detalló en ABC TV.

“Está estable, también con una lesión en miembros superiores”, señaló. Con respecto a esa lesión, detalló que sufrió fracturas en los dedos de la mano derecha, que están siendo evaluadas por el departamento de Traumatología.

“Van a evaluar con el tiempo si se puede o no haber pérdida de los dedos”, reveló el médico.

¿Cómo fue el accidente?

Por su parte, la comisaria Alicia Espínola, subjefa de la comisaria Cuarta de Lambaré, brindó detallés del accidente de tránsito que involucró a un motobolt y un colectivo.

En vivo para ABC TV, detalló que la mujer abordó el transporte en la zona de Itá Enramada.

“El conductor de transporte publico mencionó que iba a girar a Luis María Argaña, haciendo el giro completo alrededor del monumento de La Burrerita y el motociclista continuó la marcha sobre la avenida Cacique Lambaré, a raíz de lo cual impactó por el transporte público, pues el motociclista estaba por el carril izquierdo”, detalló.

Agregó que la moto quedó atorada debajo del bus, pero no se comprende aún cómo sufrió la mujer la pérdida de su cuero cabelludo. Finalmente, la jefa policial señaló que están solicitando videos de circuito cerrado, pues en las cercanías hay cámaras del 911, para ver más detalles y deslindar responsabilidades.