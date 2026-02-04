Paro simbólico en Poder Judicial ante proyecto de reforma de caja fiscal

Este miércoles, jueces, fiscales y defensores públicos convocaron a un paro simbólico en la explanada del Palacio de Justicia para sentar postura y exigir la suspensión del proyecto de reforma de la caja fiscal. Si no suspenden, mañana a las 08:00 se harán presente en Diputados.

“Debemos aclarar que el Poder Judicial, Fiscalía y la Defensa Pública no encontramos en contra de la reforma de la caja fiscal. Lo que exigimos es un gran debate entre todos los operadores, entre todas las personas y servidores públicos que vamos a ser afectados por esta medida, por esta ley tan importante”, señaló el juez Juan Carlos Hermosilla.

Seguidamente apuntó: “Exigimos saber de qué manera hemos llegado a este estado calamitoso. A este estado de déficit fiscal donde se habla de una suma astronómica de 368 millones de dólares, que no revertirse en tiempo oportuno, va a ir subiendo año tras año, con el riesgo que en poco tiempo entre en default”.

“La situación en verdad es crítica. Entonces, nosotros exigimos primeramente saber por qué se llegó a este estado. ¿Responsabilidad de quién fue? ¿De los administradores anteriores o los administradores acuales? Porque los servidores públicos venimos aportando mes a mes desde hace años", expresó.

En otro momento, el juez dejó en claro que primero necesitan entender la situación de la Caja Fiscal y luego buscar todos juntos una solución. Apuntó que el déficit que les afecta a ellos es ínfimo en comparación a la de otros gremios que hace años son deficitarios.

“Exigimos un tratamiento igualitario entre los iguales. Pero acá nos están ofreciendo un tratamiento igualitario entre los desiguales. Nos están metiendo a todos en la misma bolsa” finalizó.