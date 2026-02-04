Docentes rechazan cambios “a ciegas” en la Caja Fiscal y ratifican movilización

Representantes de gremios docentes manifestaron nuevamente su rechazo a una eventual aprobación de la reforma de la Caja Fiscal sin modificaciones claras y beneficiosas para el sector.

Esto se dio tras una reunión mantenida con parlamentarios oficialistas en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El encuentro fue encabezado por el titular de Diputados, Raúl Latorre, y abordó el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.

Al respecto, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), señaló que hay apertura al diálogo por parte del Gobierno, pero advirtió que hasta este momento no se les presentó una propuesta concreta de modificaciones.

Rechazó versiones informales sobre una jubilación a los 55 años, con menor tasa de retorno, y afirmó que elevar la edad de retiro o los años de aporte sería “inaceptable”, especialmente para quienes están próximos a jubilarse.

Prevén movilización este jueves

Piris confirmó además que la movilización convocada para este jueves 5 de febrero sigue firme, y llamó a sumarse a todos los funcionarios públicos, ante el impacto general que tendría el aumento del aporte en un 3% planteado por el Ejecutivo.

Criticó que el proyecto actual sea solo un “parche”, y no una reforma integral que garantice la sostenibilidad del sistema.

Por su parte, Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), criticó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por impulsar propuestas sin la participación de los sectores afectados, y reiteró el pedido de la conformación de una mesa técnica con el sector.

“No hemos sido partícipes ni de la redacción de la propuesta original, ni de lo que eventualmente ahora se estaría presentando. Lo que estamos solicitando es que, si existe una postergación, sea para instalar una mesa con las autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y también con los parlamentarios que finalmente van a definir qué proyecto y qué modificaciones se van a aprobar”, explicó el gremialista.

Agregó que el déficit de la Caja Fiscal puede mitigarse con una mayor responsabilidad del Estado en la devolución de recursos utilizados en años anteriores.

¿Qué plantea la reforma?

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo introduce disposiciones relevantes en el sistema jubilatorio de determinados sectores.

Entre los principales cambios, está la fijación de una edad mínima para acceder a la jubilación, que alcanza al magisterio nacional, los docentes universitarios, magistrados del Poder Judicial, así como miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

En el caso específico de los policías y militares, la iniciativa establece un mecanismo progresivo de acceso al beneficio, basado en un tiempo de servicio de 20 y 35 años.

Asimismo, se prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22 %, del cual el 19% corresponde al trabajador, que representa un aumento del 3%; mientras que el Estado asume un aporte del 3%, componente que no estaba previsto en el régimen anterior.