Policiales
04 de febrero de 2026 - 01:13

Un camión de gran porte choca contra una camioneta y deja tres heridos en Carapeguá

El choque entre un camión de gran porte y un automóvil deja tres heridos en Carapeguá.
CARAPEGUÁ. Un camión de gran porte protagonizó un accidente de tránsito al colisionar contra una camioneta Hyundai que se desplazaba con dirección a Asunción. El hecho dejó como saldo tres heridos que no revisten gravedad, quienes fueron auxiliados y trasladados al Hospital Distrital de este municipio. El accidente ocurrió alrededor de las 22:30, en el kilómetro 90 de la ruta PY01, en la circunvalación de la zona conocida como Redondo.

Por ABC Color

Los ocupantes de la camioneta, con placa argentina N° IDB922, guiado por Eligio Aurelio Núñez Lugo, de 57 años, resultaron con lesiones leves. Entre los heridos fueron identificados Lucía Chamorro Mareco, de 50 años, y María Norma Núñez de Argüello, de 54 años. Todos ellos fueron auxiliadas por Bomberos Voluntarios de Carapeguá y trasladadas al Hospital Distrital local para su atención médica.

El camión de gran porte que supuestamente chocó al automóvil.
El camión de gran porte que circulaba con dirección a Encarnación, al momento del accidente, era guiado por Marcos Rosa Gonçalves, de 48 años.

Tres ocupantes del automóvil Hyundai resultaron heridos en el percance
El accidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta intentó cruzar al interpretar que el camión giraría hacia el casco urbano porque supuestamente tenía encendidas sus luces. Sin embargo, el vehículo de gran porte continuó su marcha e impactó al rodado de costado.

Bombeos Voluntarios de Carapeguá asistieron a los accidentados.
En el procedimiento intervinieron efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá. El caso fue comunicado al Ministerio Público y el fiscal Alcides Espinola dispuso que ambos vehículos sean entregados a sus propietarios.

