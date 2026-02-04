Un camión de gran porte choca contra una camioneta y deja tres heridos en Carapeguá

Los ocupantes de la camioneta, con placa argentina N° IDB922, guiado por Eligio Aurelio Núñez Lugo, de 57 años, resultaron con lesiones leves. Entre los heridos fueron identificados Lucía Chamorro Mareco, de 50 años, y María Norma Núñez de Argüello, de 54 años. Todos ellos fueron auxiliadas por Bomberos Voluntarios de Carapeguá y trasladadas al Hospital Distrital local para su atención médica.

El camión de gran porte que circulaba con dirección a Encarnación, al momento del accidente, era guiado por Marcos Rosa Gonçalves, de 48 años.

El accidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta intentó cruzar al interpretar que el camión giraría hacia el casco urbano porque supuestamente tenía encendidas sus luces. Sin embargo, el vehículo de gran porte continuó su marcha e impactó al rodado de costado.

En el procedimiento intervinieron efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá. El caso fue comunicado al Ministerio Público y el fiscal Alcides Espinola dispuso que ambos vehículos sean entregados a sus propietarios.

