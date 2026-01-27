Junta Municipal de Carapeguá pide a la SEN reivindicar a artesanas en proceso de licitación

La Junta Municipal de Carapeguá pidió a la SEN reivindicar a la Asociación de Artesanas de Carapeguá (AAC) y que el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) acompañe el proceso de licitación convocado por las instituciones estatales, asegurando mayor transparencia y apoyo a las trabajadoras del arte.

La concejal Alba Montiel presentó una minuta solicitando solidaridad con las artesanas y que la SEN reivindique a las mismas. Además, piden que el IPA acompañe los procesos de licitación para asegurar justicia y transparencia, protegiendo a las comunidades organizadas frente a adjudicaciones que favorecen intereses particulares.

Para el llamado a licitación, las artesanas cumplieron con todos los requisitos legales y participaron activamente de reuniones con el ministro de la SEN, coronel (R) Arsenio Zárate, y la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), Andrea Vázquez.

Sin embargo, el resultado de la licitación benefició en un 80% de la adjudicación a una madre y su hijo, Alicia Páez y Roberto Rojas, mientras que la asociación solo recibió el 20%.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Artesanas cuestionan adjudicación de 800 frazadas de la SEN en Carapeguá

Buscan proteger la artesanía “auténtica”

La concejal Montiel destacó que, aunque los adjudicatarios son artesanos, el interés colectivo de la asociación debería prevalecer frente a intereses individuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Carapeguá celebra su identidad artesanal en la 4ª edición del Festival “Frazada de Trapo”

Con el pronunciamiento de la Junta Municipal se busca reconocer y proteger el trabajo auténtico de las artesanas de la ciudad, promoviendo la producción local y la igualdad de oportunidades en los proyectos estatales, destacó la edil Montiel.

La versión de la ganadora de la licitación

Alicia Páez explicó que, tras la adjudicación desigual, la asociación renunció al 20% asignado, y finalmente ella y su hijo quedaron con el 100% de la provisión.

Señaló que la licitación no especificaba lugar de producción y que todas las artesanas del rubro pudieron participar, resaltando la calidad de sus productos.