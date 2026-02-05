Con cierre de ruta, docentes de Misiones se manifiestan por el rechazo a la modificación de la caja fiscal

Docentes jubilados y activos de la capital de Misiones, integrantes de la Unión Nacional de Educadores–Sindicato Nacional (UNE-SN), la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Asociación de Educadores Rurales Sanjuanino (AERS), junto a jubilados de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas, cerraron la ruta PY01 en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal, que consideran vulnera derechos adquiridos.

“Estamos realizando una movilización con cierres de ruta de forma intermitente en rechazo a la reforma de la caja fiscal. Sabemos que necesitamos una caja sostenible, responsable y transparente, pero no estamos de acuerdo con este proyecto de ley que quieren implementar y lo rechazamos totalmente”, afirmó Valentín Benítez, vocero de la UNE-SN.

Lea más: Caja fiscal: reportan primeros incidentes en zona del Congreso

“Esta situación nos afecta a todos y consideramos que la nueva implementación del Estado es un despropósito. Pedimos que sea responsable, sostenible y transparente. Lo que se quiere hacer ahora es solo un parche y en cuatro o cinco años volveríamos al mismo problema. Queremos una solución definitiva y nos oponemos al atropello de los derechos adquiridos como docentes”, agregó el sindicalista.

“No vamos a bajar los brazos hasta conquistar nuestro objetivo, que es el rechazo profundo de esta ley. Totalmente rechazamos esta ley. Asimismo, como última medida, estamos adoptando no iniciar las clases el 23 de febrero, como está previsto”, manifestó Benítez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Salud mental de los docentes

Por su parte, la vicepresidenta de la AERS, Gregoria Cardozo, señaló su preocupación por la edad límite para jubilación de los docentes que se quiere implementar en esta nueva reforma de la Caja Fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me preocupa especialmente el tope de edad que quieren imponer, porque la salud mental del docente hoy está muy afectada por las demandas actuales. No solo enseñamos contenidos, sino que también debemos cuidar la salud emocional, física y alimentación de los alumnos, muchos de los cuales provienen de familias disfuncionales. Por eso, necesitamos un análisis serio y técnico de la ley antes de que se apruebe, para que no nos impongan medidas que nos afectan injustamente”, señaló.

Cardozo añadió que está convencida de que la lucha de los educadores es justa, porque sus derechos están siendo vulnerados, derechos que se ganaron con sacrificio a lo largo del tiempo. Además, apoyan todas las acciones emprendidas para que la ciudadanía comprenda lo que la nueva ley pretende aplicar.