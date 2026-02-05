Caja fiscal: reportan primeros incidentes en zona del Congreso

Mientras dentro del Congreso Nacional sigue el debate sobre la reforma de la caja fiscal y ya evitaron cambiar la jubilación parlamentaria vip, docentes intentaron avanzar con dirección al Congreso Nacional y derrumbar el cerco perimetral que protege la zona.

Los agentes policiales empezaron a realizar disparos persuasivos con balines de goma y gas pimienta, afectando a todos los presentes, muchos de ellos jubilados de avanzada edad

Dentro del Congreso, ya se informó del cierre de todos los accesos para impedir el ingreso.

La barrera de protección está conformada por varios niveles. Tras las primeras vallas, se encuentran agentes policiales sin armas, detrás se colocaron los antidisturbios y, en el fondo, se prepara un carro hidrante para evitar el avance de los manifestantes.

Reportan heridos

Periodistas de ABC confirman que hay varias personas heridas con balines de goma.

Adolfo Musi, un enfermero que se encontraba a 20 metros de la valla perimetral, recibió el impacto de un balín de goma en la boca. “Mientras ellos están en aire acondicionado, el pueblo está acá sufriendo”, lamentó mientras intentaba controlar la sangre.

Con mucho nerviosismo, siguen las escaramuzas y disturbios. Además, docenas de profesionales del sector público se encuentran sufriendo por los gases que fueron arrojados.

