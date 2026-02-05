Esgaib adelanta que llegarían muy cerca de los cambios que exigen los gremios

La Cámara de Diputados analiza este jueves, en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que establece medidas para la reforma de la caja fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una propuesta ajustada que contempla elevar el aporte del 16% al 19% únicamente para los sectores que hoy presentan saldos rojos, docentes, fuerzas públicas y magistrados, manteniendo el esquema actual para el sector administrativo.

Sobre este tema, el diputado Yamil Esgaib señaló que lo que van a hacer es equilibrar un poco el aporte de todos los estamentos del Estado y de la gente, para que no colapsen en algún momento.

“La preocupación del Ejecutiuvo es que este sistema puede colapsar en cualquier momento y que la gente que hoy está recibiendo ese dinero va a dejar de recibir porque ya no va a haber dinero”, mencionó el legislador.

Seguidamente, mencionó que se cedió bastante en el punto que tiene que ver con la edad para alcanzar la jubilación y dejó en claro que de ninguna manera el Estado va a aportar un peso a la Caja Parlamentaria.

“Todos tenemos que hacer alguna renuncia, pero se está llegando casi casi a lo que estaban solicitando los gremios. Pero hay que recordar que esto recién va a tener efecto a partir del 2027″, expresó el parlamentario.

En otro momento apuntó: “Si no se toca hoy, se tiene una proyección de que no se va a tocar hasta el 2035. Pero lo que estamos haciendo ahora, con seguridad podemos decir que nunca más se va a tocar”, haciendo referencia a las modificaciones reformar la caja fiscal.

“Mucha gente se va a enojar, pero la gente tiene que entender que es una necesidad impostergable y que a todos les va a convenir, principalmente a los que ya están con este beneficio, porque si no se toman estas medidas, el sistema puede colpasar y van a dejar de percibir”. apuntó.

Intervención de Alliana fue clave

Por otra parte, Esgaib señaló que las modificaciones solicitadas por los gremios se lograron gracias a la intervención del vicepresindente Pedro Alliana, quien prácticamente le exigió al ministro de Economía y Finanzas para que revea algunas posiciones muy radicalizadas con los números.

“Se está llegando casi a un acuerdo como ellos querían (sectores de maestros, salud y fuerzas de seguridad). Va a ser similar, pero no igual porque no se puede hacer exactamente como ellos querían”, indicó.

Ante la consulta de si confían en tener mayoría, el diputado expresó: “Nosotros estamos logrando una mayoría propia, de colorados principalmente, y vamos a tener el quorum si Dios quiere. Vamos a evitar que los antipatriotas dejen sin quorum esta situación”.