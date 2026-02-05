Caja fiscal, EN VIVO: Diputados debate hoy reforma de jubilaciones bajo presión de movilizaciones

La Cámara de Diputados analiza este jueves, en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que establece medidas para la Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal. Tras semanas de intensas negociaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una propuesta ajustada que contempla elevar el aporte del 16% al 19% únicamente para los sectores que hoy presentan saldos rojos —docentes, fuerzas públicas y magistrados—, manteniendo el esquema actual para el sector administrativo. El debate se desarrolla en un clima de alta tensión social, marcado por el despliegue de un fuerte operativo de seguridad ante la llegada de manifestantes que exigen el retiro de la normativa o mayores concesiones en la tasa de retorno y los años de servicio.

08:00 Sectores alcanzados por la reforma: ¿A quiénes afecta el nuevo proyecto?

La reforma de la Caja Fiscal (Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público) abarca tanto a los programas contributivos civiles como a los no civiles. Específicamente, el proyecto de ley contempla disposiciones para los siguientes sectores:

Magisterio Nacional (Docentes) .

Docentes Universitarios .

Magistrados Judiciales .

Fuerzas Públicas (que incluyen a Policías y Militares).

Sector de la Administración Pública.

La normativa establece un marco común para estos sectores, aunque incluye disposiciones específicas para grupos como los docentes y magistrados en lo relativo a sus regímenes de jubilación