Gremios de enfermería exigen una reforma integral y denuncian falta de apertura del Gobierno

Las enfermeras y enfermeros de distintos puntos del país se encuentran movilizados este jueves en el predio de la Plaza Uruguaya en defensa de sus derechos, con relación al proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“Nos oponemos por la arbitrariedad de la propuesta. Subir el aporte del 16 al 19% y la edad mínima, de 55 a 57 años. También porque no ha sido suficientemente debatido y difundido con los trabajadores“, señaló Mirna Gallardo, de la Asociación Paraguaya de Enfermería.

A continuación señaló: “Fuimos a audiencias públicas, hicimos nuestras exposiciones, pero no hubo avances. Entonces, creemos y estamos convencidos de que el proyecto debe ser tratado con los trabajadores. Hablamos, desde enfermería, de una reforma integral de la Caja Fiscal”.

Las trabajadoras de la salud exigen el cumplimiento del artículo 103 de la Constitución, que establece que la Caja debe ser administrada por un ente autárquico. “Además, exigimos que el Estado pague más en aporte, pues nosotros somos servidores públicos”.

En el proyecto se propone pagar un 3% y eso subiría un 1% más por año, hasta llegar al 5 o 6%, monto que señalan que es muy poco.

“Por ley, nosotros tenemos los 55 años para la jubilación, desde el 2007. Nos afecta que eso se aumente, porque la calidad de vida del personal de enfermería es de mucho riesgo en el servicio”, finalizó Mirna Gallardo.