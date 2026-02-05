Incendio en zona de Villa Hayes genera humareda que llega hasta Asunción

La visibilidad en zonas como Villa Hayes y otras localidades del departamento de Presidente Hayes se ve comprometida por una humareda que estaría siendo producida por un incendio en un campo de la localidad de Río Verde, al que los bomberos aún no han podido llegar.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el capitán Ray Mendoza, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, informó que varias unidades de bomberos recorrían Villa Hayes en la mañana de hoy intentando llegar al lugar del incendio.

La humareda causada por el fuego ya cubrió gran parte de Villa Hayes y ciudades cercanas como Nueva Asunción y José Falcón, y ya se observa también en Asunción.

También habría humo proveniente de Brasil

Además, Mendoza comentó que se registraba hoy un incendio importante en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur, cerca de la frontera con Paraguay, y los vientos podrían estar acarreando también humo de ese siniestro hasta el territorio paraguayo.

Finalmente, el comandante de bomberos informó que esta mañana se registraba también un incendio de “mediana magnitud” en la zona de la Costanera Sur de Asunción.