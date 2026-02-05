Inician trabajos en la Ruta PY08 mientras otras vías siguen en deplorable estado

Las tareas iniciales abarcan el trayecto de aproximadamente 150 kilómetros desde Calle 6000, en el distrito de Guajayvi (San Pedro), hasta Azotey (Concepción). Por ahora consisten en la regularización de la calzada y bacheo en puntos críticos, sin intervención aún en las banquinas deterioradas, mientras se avanza paralelamente en el montaje de la planta asfáltica.

Autoridades locales y ciudadanos se mantienen en alerta y monitorean de cerca las obras, insistiendo en que la ruta requiere una reconstrucción integral y no solo reparaciones parciales.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó contrato con la empresa TOCSA SA por más de US$ 15 millones para el mantenimiento y mejoramiento de la Ruta PY08. El tramo a intervenir comprende 151 kilómetros, conectando la rotonda Cruce 6000, en San Estanislao (San Pedro), con la ciudad de Azotey, en el departamento de Concepción.

Entretanto, otras vías pavimentadas del departamento presentan un marcado deterioro. La ruta que une San Pedro con Concepción está “minada de baches” y en gran parte destruida, mientras los caminos rurales permanecen intransitables. Pese a reiterados reclamos ciudadanos, persiste la percepción de escasa respuesta oficial ante la crisis vial del segundo departamento.

