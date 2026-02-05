JEM archiva causas contra exjueza y exfiscal, pero siguen sujetos a proceso penales

En su primera sesión del año 2026, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió cancelar y archivar la causa contra la entonces jueza penal de garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho de Brítez, iniciada el 31 de julio de 2025, y la iniciada el 23 de octubre de 2025, contra el entonces fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre.

El órgano había resuelto, en la citada fecha, iniciar de oficio el enjuiciamiento contra Isabel Bracho, quien entonces se desempeñaba como jueza penal de garantías de la ciudad de Lambaré. Ello fue en base a una investigación preliminar que se había iniciado el 26 de septiembre de 2023, sobre su actuación en una determinada causa penal tramitada en su juzgado.

Lea más: JEM enjuicia de oficio a jueza de Lambaré, también investigada por Fiscalía

Bracho había otorgado medidas alternativas a la prisión a una persona con antecedentes por tentativa de hurto y robo, entre otros más. En aquella ocasión, el ministro Manuel Ramírez, indicó que Bracho habría actuado en contrariedad a lo dispuesto en los artículos 125 (Fundamentación), 245 (suspensión de la ejecución de la prisión preventiva) y 247 (Forma y contenido de las decisiones, numeral 3 de los fundamentos) del Código Procesal Penal.

En la sesión de este jueves, el propio ministro Ramírez propuso la cancelación y el archivo de esaa causa, en atención a que Isabel Bracho “perdió la calidad para ser sujeto pasivo de enjuiciamiento porque dejó la magistratura”, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya aceptado su renuncia al cargo de jueza de Lambaré, el el 10 de diciembre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Desaforan y enjuician a jueza de Lambaré imputada por presunta coima

A Bracho también se le había iniciado un enjuiciamiento de oficio, como consecuencia a la imputación por presunto ohecho pasivo agravado (coima), frustración de la ejecución y persecución penal y realización de hecho punible por funcionarios, derivada del caso Mercat.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Causa contra exfiscal también se archivó en el JEM

En cuanto a Bernardo Javier Elizaur Aguirre, fue el ministro César Garay Zuccllillo, ministro de la Corte y titular del JEM, quien recordó que el 23 de octubre de 2025, el órgano resolvió despojar de sus fueros al entonces fiscal de Emboscada Elizaur Aguirre e iniciar enjuiciamiento de oficio por la presunta comisión de hecho punible.

Lea más: Imputan a fiscal y a su asistente por presunta “coima” de G. 7 millones

Al respecto, el presidente del Jurado refirió que Elizaur Aguirre ya tiene la calidad requerida en los artículo 253 de la Constitución Nacional y artículo 11 de la Ley N° 6.814/2021 que rige el procedimiento del JEM, para proseguir con su proceso ante el órgano, por lo que mocionó por la cancelación de la causa y su consecuente archivo.

El entonces fiscal de Emboscada, que estaba afrontando enjuiciamiento, presentó renuncia al cargo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su sesión del 23 de diciembre de 2025, dio su aprobación a la misma.

Lea más: JEM desafora, enjuicia y pide suspender a fiscal de Emboscada

Causas siguen su curso ante el Ministerio Público

Si bien los procesos contra Isabel Bracho y Bernardo Elizaur fueron archivados en el Jurado, los mismos también afrontan procesos en el ámbito penal que se encuentran en plena etapa de investigación y reunión de elementos probatorios hasta sus respectivas fechas para presentación de requerimiento conclusivo.

El 18 de noviembre de 2025, el fiscal Néstor Coronel había imputado a la hoy ex jueza de Lambaré Isabel Bracho, a la actuaria Ruth Karina Ferreira y la ex fiscala de Villa Elisa, Egidia Gómez, hermana del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; en una causa desprendida del caso Mercat, por supuestamente favorecer irregularmente al narcotraficante Walter Galindo.

Lea más: Imputan a jueza y exfiscala por supuesta coima de US$ 50.000 para blanquear a presunto narco

Según el acta de imputación presentada por el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, la magistrada cobró en concepto de coima la suma de US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

En tanto que, el ex fiscal Elizaur y su asistente Lilian Andrea Florenciano, fueron imputados por la fiscala Yeimy Adle Monges, el 18 de noviembre de 2025, por presunto cohecho pasivo agravado, porque supuestamente exigieron la entrega de G. 7.000.000 a cambio de allanarse a una salida procesal menos gravosa -más concretamente sobreseimiento provisional- para un procesado por presunta lesión grave.