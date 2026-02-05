Líder indígena vinculado al crimen organizado fue detenido

La detención del líder indígena Derlis Fermín López, vinculado al crimen organizado, se realizó en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.
El mismo registra numerosos antecedentes penales y órdenes de captura vigentes por diversas causas judiciales.
Según información de inteligencia, Derlis López tendría vínculos también con el crimen organizado, específicamente con el grupo de Santiago Acosta, alias Macho.
Antecedentes de Derlis López
Entre sus antecedentes figuran procesos por amenaza de hechos punibles, coacción grave, producción de riesgos comunes, así como una declaratoria de rebeldía en la causa por hecho punible de extorsión, en la cual también se le impusieron medidas como la prohibición de portar armas y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas.
Asimismo, cuenta con causas por invasión de inmueble ajeno, en algunas de ellas fue declarado en estado de rebeldía.
También cuenta con varias causas abiertas por los supuestos hechos punibles de coacción grave, privación ilegítima de libertad, hurto especialmente grave, homicidio doloso y asociación criminal.