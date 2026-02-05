Policías jubilados también protestan contra la reforma de la caja fiscal en Yaguarón

El policía jubilado sub oficial Saturnino León señaló que la manifestación responde a una cuestión de máxima importancia: la reforma de la caja fiscal.

“Comprendemos que la ley presentada por el Poder Ejecutivo busca atender necesidades emergentes de todos los sectores que aportan a la caja fiscal, como docentes y miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, nos oponemos a la derogación de nuestros derechos adquiridos”, dijo.

León explicó que Asoprepar presentó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional una contrapropuesta para proteger el artículo 12 de la Ley 4493/12, que garantiza los derechos jubilatorios de los policías retirados y, eventualmente, de los activos.

“Estamos pidiendo que se reconsidere la derogación de este artículo y que se analice con cuidado”, agregó.

Por su parte, el jubilado Juan Medina expresó su preocupación por la situación de los policías tras décadas de servicio.

“Es triste que después de 30 años de trabajo y aporte, en lugar de descansar disfrutando un derecho adquirido, tengamos que salir a las calles bajo el sol para reclamar lo que nos corresponde. Además, pedimos que los policías activos puedan jubilarse a los 30 años de servicio, porque seguir trabajando a los 57 años será muy difícil”, afirmó.

La medida de fuerza fue levantada a las 13:00, aunque los miembros se declararon en vigilia permanente. Además, convocaron a una reunión de los integrantes de Asoprepar, que se realizará el próximo sábado a las 08:00 para continuar debatiendo las estrategias a seguir en defensa de los policías jubilados.