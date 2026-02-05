Caja Fiscal: gremios cierran de manera intermitente la Ruta PY02 en Alto Paraná

En la movilización participan gremios de policías retirados, personal de enfermería y docentes del Alto Paraná, quienes se adhieren a la protesta en rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo.

Conrado Cardozo, secretario general de la Asociación Educadores del Este (AEDE), explicó que el sector docente acompaña la movilización en todo el país. Indicó que en Alto Paraná hay manifestación en el ex kilómetro 30, 13 y sobre la ruta PY07, en San Alberto, al norte de Alto Paraná.

Cardozo aclaró que los docentes no se oponen a una reforma de la Caja Fiscal, pero cuestionan la forma en que el Gobierno pretende implementarla. “No entendemos el apuro. Pedimos que se estudie con tiempo y se analice cada punto, para que ningún sector salga afectado”, señaló.

Uno de los principales reclamos del sector educativo es el rechazo a la implementación de la edad mínima para la jubilación. Actualmente, los docentes pueden jubilarse tras cumplir entre 25 y 28 años de aporte, independientemente de la edad, mientras que la propuesta gubernamental plantea establecer una edad mínima de 57 años.

Otro punto de la protesta es la falta de aporte patronal del Estado al sistema jubilatorio docente. Cardozo sostuvo que Paraguay es el único país donde el empleador no contribuye a la jubilación del sector educativo, por lo que reclaman un aporte estatal del 14% para garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal.