Video: más de 400 hectáreas ya fueron afectadas por incendio en Villa Hayes

Unos 120 militares, una gran cantidad de bomberos voluntarios, dos helicópteros de las Fuerzas Aéreas y un equipo bamby trabajan de manera incansable para sofocar el incendio en Villa Halles.

El general de división Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas de la Nación, comentó que gracias a un cambio de viento, podrían controlar el fuego alrededor de las 18:00 de este jueves.

El personal del Ejército es relevado en la tarde de este jueves, para seguir con los trabajos en la zona.

“Tuvimos viento norte al principio, ahora sopla con dirección noreste y creemos que en unas tres horas de trabajo, aproximadamente, podríamos controlar el incendio”, especificó.

El agua es acarreada por el equipo bamby desde un tajamar que se encuentra en inmediaciones, mientras otro grupo trabaja desde el aire y otro más, en tierra.

Se trata de una zona de pastizal y palmeral, por lo que el fuego se propaga con mucha rapidez.

Este jueves, un bombero voluntario tuvo que ser asistido por personal del Ejército por calambres. Se encuentra bien, indican.

Presumen que el incendio fue provocado

El militar indicó que tienen la presunción de que el fuego pudo haber sido provocado, ya que estamos en época del famoso “rosado”, que es cuando provocan el fuego para “limpieza del campo”.

“Instamos a dejar esta práctica, porque es un trabajo peligroso, insalubre, extraordinario y que provoca un importante gasto innecesario al Estado”, manifestó.