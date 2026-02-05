Envían militares y helicópteros para combatir incendio en zona de Villa Hayes

Un incendio de importante magnitud se registraba en la mañana de este jueves en una zona descampada de la localidad de Río Verde, departamento de Presidente Hayes, que generó una humareda que cubrió varias localidades cercanas como Villa Hayes o José Falcón, e incluso alcanzó a Asunción y ciudades vecinas.

Bomberos voluntarios desplegados en Presidente Hayes han tenido dificultades para acceder hasta el sitio del siniestro, según comentó a ABC Cardinal el capitán Marco Almada, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

El capitán Almada indicó que están siendo activados vehículos de tracción 4x4 con los que, según se cree, los bomberos podrán acceder a donde están las llamas.

Indicó que, si bien se desconoce aún el número de hectáreas afectadas, el incendio “está creciendo bastante”. Agregó que no hay viviendas u otras edificaciones en la zona que corran peligro.

Helicópteros y militares especializados

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, informó que las fuerzas militares están siendo desplegadas para asistir a los bomberos en “atacar el incendio para extinguirlo lo más rápidamente posible”.

Están siendo movilizados personal de tierra especializado en combate a incendios forestales y dos helicópteros, uno de los cuales está equipado con el sistema “Bambi” de recolección de agua, frecuentemente utilizado para asistir en el combate a incendios en el Chaco.

El ministro González dijo que la presunción es que el incendio en Río Verde fue provocado.