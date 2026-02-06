Autopsia será clave para esclarecer muerte de una paciente en Loma Pytã, dice fiscala

La Fiscalía abrió una investigación tras la denuncia presentada por la familia de Victoria Pinienta, una mujer de 35 años que falleció horas después de dar a luz por cesárea en el hospital Materno Infantil de Loma Pytã.

Los familiares aseguraron que la paciente no tenía enfermedades de base y que los médicos de guardia no la asistieron cuando empezó a sentir muchas molestias.

La fiscala Maricel Orihuela comentó que los familiares le manifestaron que la señora María Victoria asistió el 4 de febrero a una cirugía de cesárea programada.

“Acudió sin ningún inconveniente, hizo todo su control prenatal en el mismo hospital y tras la cirugía no hubo mayores complicaciones. Al día siguiente estuvo bien hasta las 11:30 aproximadamente y posterior a eso comenzó a sentirse mal”, mencionó la fiscala.

Los familiares señalaron que presentó problemas de respiración y dolores en la pierna izquierda. “En el lugar me entregaron un certificado que le dieron ahí a los familiares, en el cual no decía la causa de la muerte”, dijo.

“Solicité la comparecencia de la médica de guardia, quien me explicó que la señora ingresó a su cirugía, que no hubo complicaciones, que no tenía ningún problema de base, pero que al día siguiente tuvo una complicación”, comentó.

Según indicó la agente público, los médicos le manifestaron que realizaron los primeros auxilios, pero todo sucedió muy rápido.

“Se va a realizar la autopsia para tener el informe de la probable causa de muerte y para a partir de ahí continuar con las investigaciones que tienen relación con el hospital. Vamos a determinar las responsabilidades de los profesionales desde la operación y quienes estaban a cargo de los cuidados posteriores”, dejó en claro Orihuela.

Por último, la fiscala expresó que Victoria Pinienta estuvo con dolores, tiempo en el que se denuncia que no fue atendida. “En ese tiempo le comentó la situación a la hermana y esta a los médicos. Esa respuesta tras ese pedido de auxilio es lo que vamos a analizar”, finalizó.