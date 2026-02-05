“Negligencia criminal”: denuncian vencimiento masivo de contratos para mantenimiento de equipos en IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta una nueva polémica, tras la denuncia presentada por el diputado Mauricio Espínola (ANR - disidente). A través de sus redes sociales, el legislador expuso un “muestreo técnico” que evidencia que numerosos contratos de mantenimiento de equipos biomédicos ya han vencido o están a días de hacerlo, dejando áreas críticas de la previsional en un “vacío contractual”.

Lea más: IPS: “destituciones” y promesas de reforma tras la muerte evitable de Braulio Vázquez

La denuncia cobra especial relevancia tras el fallecimiento de Braulio Vázquez, un trabajador que murió esperando un cateterismo que no pudo realizarse debido a que el angiógrafo del Hospital Central estaba fuera de servicio.

Según se supo después, el contrato de mantenimiento de dicho equipo venció el 18 de diciembre, a pesar de las reiteradas advertencias de la empresa Elizeche S.A.C., que fueron ignoradas por las autoridades.

El “muestreo de la inoperancia”

Espínola publicó una lista detallada de siete contratos de alta y crítica necesidad. El panorama es alarmante: cinco ya están vencidos y dos se encuentran en etapa de vencimiento inminente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: IPS: hacinados, en sillas o improvisadas camillas, enfermos esperan por una cama

El diputado citó como vencidos los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Monitores Spacelabs y GETINGE/ Maquet

Camillas de traslado Behealthcare

Bombas de B. Braun

Autoclaves de esterilización

Camas sLINET

Además, afirmó que los contratos de mantenimiento de Cardiodesfibriladores y Biomédicos Karl Storz, vencen este mes. En su publicación mencionó que cada contrato fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“No es herencia, es falta de gestión”

El diputado fue tajante al desmentir el discurso oficial de la previsional. “Este muestreo demuestra que equipos críticos no tienen contratos vigentes y ni siquiera existen procesos de licitación en curso“, afirmó.

Espínola subrayó que, en el ámbito público, “lo que no está publicado en la DNCP, no existe jurídicamente”, y calificó la situación, no como una “mala suerte” o “herencia” administrativa, sino como una falta de voluntad o intereses que terminan costando la vida de los asegurados.

“No es herencia. No es mala suerte. No es filosofía barata. Es falta de gestión, de voluntad o intereses que dejan caer equipos a costa de la vida de los asegurados”, lamentó.

El riesgo de la “improvisación técnica”

Respecto a las declaraciones de José Giménez, quien se desempeñaba como director de de Recursos Tecnológicos —y fue apartado de su cargo esta mañana por disposición de Jorge Brítez—, el diputado Espínola cuestionó la veracidad de su discurso. En un video institucional difundido ayer por el IPS, Giménez aseguraba que la institución se encuentra al día con el mantenimiento de los equipos pese a los contratos vencidos, apelando a una supuesta “capacidad interna”.

Lea más: Las “muertes evitables” en el IPS deben tener responsables

Según Espínola, el IPS no posee el software propietario, los repuestos originales ni las certificaciones de fábrica para intervenir estos equipos, resaltando que un equipo que “enciende” no es lo mismo que un equipo “calibrado”.

ABC solicitó la versión oficial de las autoridades del IPS, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. El espacio permanece abierto para que la previsional efectúe su descargo ante estas graves denuncias que afectan directamente la salud de sus aportantes.