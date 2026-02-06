Funcionarios de salud de Humaitá organizan rifa y carrera de caballos para comprar insumos ante la falta de de fondos públicos

La precariedad financiera del puesto de salud de esta histórica ciudad llegó a un punto crítico: funcionarios sanitarios se ven obligados a organizar rifas e incluso carreras de caballos para recaudar dinero destinado a la compra de insumos médicos y productos de limpieza, por la falta de transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Consejo Local de Salud desde hace aproximadamente seis meses.

Trabajadores del servicio confirmaron que la carencia de recursos se hace cada vez más evidente en el funcionamiento cotidiano del puesto sanitario, afectando la provisión de elementos básicos para la atención y la higiene.

Señalaron que si bien la Municipalidad de Humaitá cubre parte de las necesidades mensuales, los aportes resultan insuficientes para sostener la demanda.

El intendente municipal y presidente del Consejo Local de Salud, Julio Caballero (PLRA), responsabilizó directamente al MEF por la interrupción de los desembolsos.

“El MEF dejó de transferir al Consejo de Salud y no sabemos por qué razón. Estamos apechugando como podemos con recursos municipales, pero no alcanza”, afirmó.

Caballero explicó que el municipio también enfrenta gastos adicionales, como la reparación constante de la ambulancia local, afectada por el mal estado de los caminos. “Cada semana entra al taller y la reparación es costosa”, indicó.

El jefe comunal fue más allá y sugirió que la falta de apoyo podría responder a motivaciones políticas.

“Creo que es una persecución política, porque ninguna ayuda recibimos del Gobierno”, expresó, y señaló que el distrito debe alquilar maquinaria privada para mantener caminos en zonas históricas que reciben visitantes.

En relación con los requisitos administrativos, Julio Caballero aseguró que la comuna cumplió con la presentación de los informes cuatrimestrales exigidos por la ley para la transferencia de recursos.

“Nosotros cumplimos; hemos presentado en tiempo y forma nuestro informe bien detallado”, sostuvo.

La situación vuelve a poner en evidencia la fragilidad del financiamiento de la salud pública en el interior del país y la falta de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras la comunidad y los trabajadores sanitarios recurren a actividades solidarias para sostener un servicio esencial.

La ciudad de Humaitá se encuentra a 40 km de la ciudad de Pilar y en la fecha cumple 247 años de fundación. Fue fundada el 6 de febrero por Pedro Melo de Portugal en el año 1779.