Hambre Cero: Consejo de Alimentación Escolar se pronuncia contra expresiones “amenazantes” de dirigente docente

Tras la aprobación en general del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, docentes de distintos gremios manifestaron su disconformidad con la decisión política, cuestionando la falta de diálogo con los sectores afectados.

Uno de ellos fue Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE - SN), quien en entrevista con un medio de comunicación, lamentó el acelerado trámite que le dieron los diputados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Según el educador, la aprobación antes del inicio de las clases fue una decisión política e irresponsable que tendrá sus consecuencias. En ese sentido, mencionó el derecho a huelga por parte de los maestros.

Lea más: Huelga docente: ministro promete diálogo, pero advierte de “consecuencias” para educadores

En ese mismo contexto, cuestionó airadamente el programa Hambre Cero, afirmando que los recursos son repartidos entre “empresarios amigos”. “Vamos a mandar a la puta su Hambre Cero”, expresó Resquín, quien afirmó que “los niños no son mendigos para venderse por un plato de comida”. Dijo que el Gobierno debe ser el encargado de garantizar que las familias accedan a fuentes de trabajo para poder alimentar a sus hijos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La respuesta del Consejo Nacional de Alimentación Escolar

Para el Conae las palabras del representante docente respecto al programa Hambre Cero fueron “amenazantes y malintencionadas” y reafirmaron que el mismo beneficia a más de un millón de niños de siete mil escuelas en todo el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, promete la intensificación de la vigilancia por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de las 15 gobernaciones encargadas de la administración de los contratos para garantizar el normal desarrollo del programa.

El comunicado termina señalando que “el programa Hambre Cero en las escuelas ha demostrado ser una política pública clave para garantizar una mejor educación en el Paraguay y es visto como un programa ejemplar a nivel internacional”.