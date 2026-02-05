Reforma de la caja fiscal: educadores califican de atropello la aprobación en Diputados

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rafael Resquín, expresó su desacuerdo con la aprobación con modificaciones del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público en la Cámara de Diputados, que ahora pasa al Senado. El dirigente calificó la decisión como un “atropello”.

Resquín señaló que el sector docente se encuentra en asamblea permanente y con reuniones constantes para analizar el escenario.

Indicó que existe expectativa de que la Cámara de Senadores convoque a los gremios para escuchar su postura, aunque admitió que el panorama no es alentador. “No quiero ser muy optimista”, sostuvo.

Entre los puntos más cuestionados, el titular de la UNE mencionó el aumento del porcentaje de aporte, la ampliación de los años de servicio y la reducción de la tasa de sustitución. Detalló que el descuento total podría llegar al 24,5%, con los aportes al sistema previsional, mientras que el Estado plantea elevar gradualmente su contribución hasta alcanzar un 5%.

No condice con la realidad del docente

En cuanto a la edad mínima para la jubilación, el dirigente explicó que el rechazo del sector docente está vinculado a la realidad de la carrera.

Señaló que muchos educadores recién ingresan al sistema laboral alrededor de los 25 años, tras completar estudios y concursos, por lo que una jubilación cercana a los 55 años ya implicaría entre 28 y 30 años de servicio. Consideró que una edad mínima de 53 años podría ser discutida, siempre que exista una tasa de sustitución adecuada.

El presidente de la UNE insistió en que el problema de fondo es la deuda histórica del Estado con la Caja Fiscal, que estimó en cerca de 5.000 millones de dólares por aportes no realizados y uso discrecional de fondos. Sostuvo que una reforma debería comenzar con el reconocimiento de esa deuda y planteó la necesidad de una reforma integral, acompañada de mayor equidad fiscal.

Finalmente, Resquín advirtió que, de mantenerse el escenario actual, el inicio normal de las clases está en riesgo. “Así como están las cosas, las posibilidades son bajas”, afirmó.