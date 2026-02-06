Mades ordena el cese de bombeo en la cuenca baja del río Tebicuary ante el descenso del cauce

Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron verificaciones en distintos puntos de la cuenca del río Tebicuary. Los trabajos comenzaron en Villa Florida, departamento de Misiones, donde se constató un descenso considerable del nivel del agua.

Tras detectar la baja significativa del nivel del agua, el Mades emitió un comunicado anunciando el cese del bombeo de agua del río Tebicuary en su cuenca baja, correspondiente a la zona de Villa Florida, Misiones.

Lea más: San Juan Bautista: vecinos reclaman la reparación de camino vecinal deteriorado en todo su tramo

A través de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (Dgpcrh), indicó que según los registros del Sistema Nacional para la Gestión Sostenible del Agua, la estación Villa Florida alcanzó el umbral de cese de bombeo, de acuerdo con los caudales de regulación establecidos.

En cumplimiento de la Resolución N.° 511/16, los productores arroceros de la cuenca baja deben suspender inmediatamente el bombeo desde el río y utilizar únicamente agua de reservorios habilitados hasta que se recuperen las condiciones hidrológicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se recuerda que quienes incumplan la normativa, o no cuenten con el Plan de Bombeo, serán pasibles de multas y sanciones según lo establecido por la ley.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la institución estatal inició trabajos de fiscalización en toda la cuenca baja del río Tebicuary y en las zonas de producción de arroz. Se verifica que se cumpla el cese del bombeo desde el río para el riego de los cultivos.

“Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y constatar que los productores cuenten con el plan de gestión y uso de recursos hídricos aprobado, según lo establecido en la resolución N.° 511/16. Las verificaciones se realizaron en establecimientos de los departamentos de Misiones y Paraguarí”, señalaron los fiscalizadores.