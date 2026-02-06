Murió tras dar a luz: revelan causa de muerte de una mujer en Loma Pytã

El caso de María Victoria Pinienta, la mujer que perdió la vida tras dar a luz en el Hospital de Loma Pytã, dio un giro clave tras la finalización de la autopsia. El médico forense, Pablo Lemir, informó de manera oficial que la causa del deceso fue un tromboembolismo pulmonar, un evento médico agudo y severo.

Los hallazgos de la autopsia

Según el informe forense, se detectó de forma macroscópica (a simple vista) la presencia de un gran coágulo o trombo que ocluía las arterias pulmonares, con mayor afectación en el pulmón derecho.

Este taponamiento impidió el flujo sanguíneo, desencadenando una parada cardiorrespiratoria fulminante.

“El origen de ese trombo, por su tamaño, probablemente provino de las venas ilíacas (ubicadas en la zona abdominal inferior)”, explicó Lemir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El profesional aclaró que, si bien el evento es agudo y ocurre en el momento del desprendimiento del coágulo, existen factores de riesgo previos como el reposo relativo, la hipertensión abdominal por el embarazo y la presión sobre los vasos sanguíneos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Autopsia será clave para esclarecer muerte de una paciente en Loma Pytã, dice fiscala

Descartan relación con la anestesia

Ante las dudas iniciales de los familiares, que sospechaban de una posible complicación con la aplicación de la anestesia, el forense fue tajante:

“Esto es un evento que no guarda relación con el proceso anestésico. No tiene nada que ver la anestesia en este cuadro”.

Junta Médica

La fiscala Maricel Orihuela señaló que aguardará el informe anatomopatológico definitivo para avanzar con el proceso.

Para determinar si existió responsabilidad médica, se llevará a cabo una junta médica que analizará: