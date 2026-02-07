Detienen a hijo de Óscar Rotela y dos personas más: tenían arma de guerra

El hijo de Óscar Rotela y otras dos personas más fueron observadas por la Policía cuando merodeaban un supermercado ubicado en el Kilómetro 21 de la Ruta PY02.

El comisario principal Arturo Enciso explicó que los sospechosos se movilizaban en un vehículo y al notar la presencia policial intentaron amedrentar a los uniformados mostrando sus armas.

Sin embargo, fueron superados en número y terminaron siendo rodeados y detenidos por los intervinientes. Los mismos fueron identificados como Antony Marcial Zárate Casco (19), Ángel Eliseo Godoy Cardozo (19) y un adolescente de 15 años, hijo de Óscar Rotela, miembro del clan Rotela, detenido un año atrás durante un operativo en San Lorenzo.

La Policía incautó celulares y las armas que tenían los jóvenes en su poder, entre ellas, un fusil 7.65, de uso policial y militar.

El jefe policial indicó que ninguno de los aprehendidos registra antecedentes y permanecen en la Comisaría Octava de Capiatá, a disposición del Ministerio Público.