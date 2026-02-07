Docente guaireña solicita ayuda para recuperar automóvil recién adquirido que fue robado en Luque.

Se trata de Francisca Vera Almada, maestra de una institución educativa de la ciudad de Independencia, quien relató que, tras más de un año de ahorro, logró comprar un automóvil Toyota Premio, color plateado.

Según el testimonio de la docente, el rodado fue sustraído mientras se encontraba estacionado en la vía pública en la ciudad de Luque, a escasos días de haber concretado la compra. El hecho ocurrió cuando el automóvil aún no contaba con chapa definitiva, ya que el trámite de matriculación se encontraba en proceso por tratarse de una adquisición reciente.

Vera Almada indicó que ya realizó la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional y presentó el caso ante la Fiscalía Zonal de Luque, a fin de que se inicien las diligencias investigativas. Asimismo, señaló que acercó la orden de búsqueda y localización del vehículo hasta la Comandancia de la Policía Nacional para solicitar apoyo en el rastreo.

Contó que, según le informaron, la Policía realizará el seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, para tratar de dar con el paradero del vehículo.

La docente expresó su preocupación y angustia por la situación, atendiendo a que el vehículo representaba el fruto de un prolongado esfuerzo y una herramienta para su movilidad diaria y cumplimiento de sus labores profesionales.

Finalmente, la afectada pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda resultar útil para localizar el automóvil, aun en el caso de que este no cuente con matrícula visible, reiterando que cualquier dato puede ser comunicado a las autoridades policiales o al Ministerio Público.

Además, habilitó la línea 0982-813225 para recibir información que pueda resultar útil en la búsqueda.