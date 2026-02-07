“Percepción” de la inseguridad supera a las estadísticas, dice la Policía

Durante una entrevista en ABC Cardinal, junto con el comisario Luis López, el comandate Carlos Benítez sostuvo que la percepción social no siempre coincide con los números, pero aclaró que eso no significa que los hechos no ocurran.

“La percepción es subjetiva”, expresó Benítez al referirse al debate sobre si hoy hay más o menos inseguridad.

Sin embargo, el comandante admitió que muchos delitos cotidianos no llegan a registrarse formalmente, lo que impide que las cifras reflejen toda la realidad.

“Hay hechos que no se denuncian”, señaló, al mencionar casos frecuentes como hurtos de objetos de vehículos, daños a la propiedad o robos menores que las víctimas muchas veces prefieren no reportar.

“Van a decir que no vale la pena denunciar, que la Policía ni el Ministerio Público van a proseguir en la investigación del robo de mi espejo, eso es totalmente admisible. Existe, pero eso no podemos cuantificar. Nos ceñimos exactamente en la cantidad de denuncias e investigaciones. Asumimos que sí, pueden haber subregistros”, manifestó.

Según explicó, esta situación provoca subregistros y dificulta que las estadísticas oficiales muestren la dimensión completa del problema.

Delitos menores y difusión masiva

Benítez indicó que, además de los subregistros, las redes sociales también influyen en cómo la ciudadanía percibe la seguridad. Puso como ejemplo el caso del asalto fatal en Ciudad del Este, que tuvo amplia difusión.

“Los hechos existen, ocurren. Pero hay que asumir que los hechos a nivel territorial, son mínimos”, reconoció, pero explicó que la difusión constante de casos en plataformas digitales amplifica la sensación de que la inseguridad es mayor.

Señaló que en el 2025 el índice de violencia y la tasa de homicidios fueron “bastantes bajos”.

Consumo de drogas en adolescentes

Por su parte, el comisario Luis López, del área de Crimen Organizado, abordó el impacto social del consumo de drogas en adolescentes, especialmente en casos de “chespi”, y sostuvo que se trata de un problema que excede a la Policía.

“No decimos que estamos bien, pero seguimos trabajando, hacemos lo humanamente posible”, expresó.

Indicó que muchos padres reconocen que ya no pueden controlar a hijos de 12 a 15 años y que la adicción responde a múltiples factores.

“La droga, el consumo de droga, es algo personal, es una decisión propia que toma por A o B motivo del problema que eventualmente puede tener ese chico”, afirmó.

López remarcó que la recuperación requiere un trabajo conjunto. “No solamente es función de la Policía Nacional, es la sociedad toda”, dijo, mencionando al Ministerio de Salud, Educación, las fuerzas de seguridad, la comunidad y las familias.

Policía insiste en que Paraguay es uno de los países más seguros

Hacia el final, Benítez defendió la posición de Paraguay en materia de seguridad a nivel regional.

“Paraguay está entre los países más seguros”, sostuvo, y afirmó que existen “números favorables” y encuestas internacionales que respaldan esa afirmación, aunque reconoció que la institución “no está satisfecha” y debe seguir trabajando.