Pacientes piden mayor inversión estatal para el Hospital General de San Lorenzo

La creciente demanda de atención médica en el Hospital General de San Lorenzo reabre el debate entre los pacientes sobre la necesidad de una mayor inversión estatal en el sistema de salud pública, particularmente en la contratación de médicos y el abastecimiento de medicamentos.

Don Marcial Leguizamón, quien tiene internado a su padre en el hospital, pidió a las autoridades mayor inversión porque los pacientes gastan. “Tenemos que comprar todo. El Estado nos tiene que ayudar más. Yo no trabajo, porque además mi señora está enferma, debo cuidarle, y ahora vine con mi papá. Vivimos de lo que la gente a veces nos da como ayuda”, lamentó.

Así como Don Marcial, otros pacientes que acuden junto a sus familiares de forma diaria al nosocomio denuncian la insuficiente cantidad de médicos en el área de urgencias, situación que genera largas horas de espera y, en algunos casos, atención tardía. Según los testimonios, esta realidad provoca que varios pacientes sean atendidos cuando ya se encuentran descompensados o en estados críticos.

Mientras los pacientes denuncian la falta de profesionales, atención tardía y compra de medicamentos e insumos, la Dirección del hospital asegura que los fármacos están disponibles y que las adquisiciones externas corresponden a insumos mínimos.

Los medicamentos no faltan

En ese sentido, la directora general del Hospital General de San Lorenzo, Dra. Sofía Ramos, dijo que “el hospital cuenta con todos los medicamentos. Los antibióticos más caros, cubrimos nosotros. Si los pacientes compran algo son cosas mínimas”, refirió.

La elevada cantidad de personas que acuden al hospital, provenientes tanto de San Lorenzo como de ciudades vecinas, mantiene bajo presión al servicio de urgencias y al personal de salud. En ese contexto, los usuarios insisten en que el Gobierno debe destinar mayores recursos para reforzar el plantel médico y garantizar una atención oportuna.