Faltan médicos y fármacos en el Hospital Distrital de San Lorenzo

El principal centro asistencial médico de San Lorenzo no da abasto debido a la insuficiente cantidad de médicos en el área de Urgencias. Esta situación se repite a diario, y genera un clima de tensión entre pacientes, familiares y los responsables de la salud.

De acuerdo a testimonios de pacientes, en cada turno de Urgencias, habría solo dos médicos disponibles que deben atender a los que llegan no solo de San Lorenzo, sino de otras partes del departamento Central e incluso de otros puntos del interior del país.

Esta desproporción entre la demanda y la falta del personal médico provoca largas esperas y una sobrecarga constante para los profesionales de la salud.

Los familiares de pacientes aseguran que la situación se agrava en los horarios pico. “No dan abasto y debemos esperar bajo la carpa en este calor”, coinciden en señalar los pacientes y familiares que aguardan la atención médica en el albergue de carpa soportando altas temperaturas.

Los afectados, contaron que la demora en la atención en más de una ocasión puso en riesgo la salud de los que van en busca de una asistencia urgente.

A esta problemática se suma la falta de medicamentos, obliga a los afectados a comprar fármacos e insumos fuera del hospital.

Es el caso de Marcial Leguizamón, que según contó ya tuvo varios gastos. “Le traje a mi papá, el tiene diabetes. Desde que vinimos ya gastamos más de 1 millón: comprando insulinas, jeringas que cuestan G. 1 mil, ni siquiera eso tenemos”, lamentó.

Esta situación afecta principalmente a personas de escasos recursos que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos básicos.

En ese sentido, la directora del Hospital General de San Lorenzo, Dra. Sofía Ramos, explicó que, “estamos esperando que el Ministerio de Salud nos libere los medicamos. En cuanto al personal médico, estamos realizando las gestiones para contratar nuevos médicos”, refirió.

Quejas en Meprotec

Por otro lado, continúan las quejas en torno al Centro de Imágenes de Meprotec, encargado de realizar estudios y diagnósticos dentro del hospital de forma tercerizada, pero que es pagado por el Gobierno.

Don Diosnel Gamarra es un claro ejemplo de lo que a diario sufren los usuarios de esta empresa privada. Contó que viajó desde San Pedro del Ycuamandyyú y al llegar le dijeron que no podría hacer la resonancia magnética que ya tenía agendado desde hace tres meses.

“Viajé desde lejos, me dieron turno hace tres meses para hacerme una resonancia magnética en la zona de mi abdomen. Llegué temprano para agilizar todos los trámites, y me encuentro con que no estaba mi nombre en el sistema para hacerme mi estudio", relató el hombre.

Pese a tratarse de una empresa privada que cuenta con un sistema tecnológico avanzado, los pacientes denuncian las deficiencias en la atención y constantes demoras.

En ese sentido, intentamos hablar con la gerente de Meprotec, Martha Ayala, pero ésta no se encontraba en su lugar de trabajo.

Según relatan, las dificultades para obtener turnos, la reprogramación de estudios y la tardía entrega de resultados impactan directamente en los diagnósticos y tratamientos médicos.

Estas falencias, sumadas a las carencias en urgencias, profundizan el malestar de los usuarios y reavivan el reclamo de soluciones urgentes por parte de las autoridades sanitarias.