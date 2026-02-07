Prevención del dengue se intensifica en Ayolas

Las labores continuarán el lunes con la aplicación de rociados espaciales que se concentrarán en las playas de San José Mí y de la compañía Corateí. Estas acciones forman parte del plan preventivo impulsado por el Senepa ante el incremento de visitantes durante los meses de mayor calor.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de eliminar potenciales criaderos para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

El responsable del área de comunicaciones del Senepa, Juan Paredes, indicó que funcionarios de la institución también llevan adelante tareas denominadas Informar, Educar y Capacitar (IEC) dirigidas a la ciudadanía. Las charlas apuntan a reforzar las medidas preventivas contra el dengue, especialmente en zonas con alta concurrencia de personas provenientes de distintos puntos del país.

En otro momento, Paredes recordó que el último relevamiento de datos realizado en noviembre del 2025 señala que el nivel de infestación en Ayolas alcanzaba el 3,86 %, mientras que lo recomendado es mantenerlo por debajo del 1 %. Este índice representa un riesgo sanitario, ya que una persona infectada proveniente de otra ciudad podría desencadenar un brote al ser picada por un mosquito local.

Los barrios más afectados por el índice larvario son San Rafael, San José Obrero, Sirena, San Antonio, zona de intenso movimiento comercial y frecuentada por turistas argentinos, y Yataity, donde el índice de infestación llega al 12,5 %. En la compañía Corateí, el porcentaje registrado es del 4,9 %.

